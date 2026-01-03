¿Qué dice la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro? Documento íntegro

Estados Unidos.- El gobierno estadounidense confirmó este sábado 3 de enero la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue sacado de ese país en una operación militar. La fiscal general de EE UU, Pam Bondi, afirmó que Maduro "enfrentará pronto toda la ira de la justicia de EE UU en suelo estadounidense y en los tribunales".

El documento oficial de la acusación compartido por el Departamento de Justicia (DOJ, sigla en inglés) refiere que el mandatario venezolano ya tiene una acusación formal en su contra desde 2020, por delitos relacionados con el terrorismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció en la misma línea, asegurando que Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos. Además, indicó que, tras su captura, no se prevén nuevas acciones militares en Venezuela. "Me han informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a cargos penales en los Estados Unidos", declaró Rubio en la red social X. El presidente Donald Trump confirmó a primera hora que la operación fue un éxito. En un comunicado, aseguró que Estados Unidos realizó "un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y sacado por aire del país". La operación, según Trump, fue coordinada con las fuerzas del orden estadounidenses.

¿Qué dice el documento de acusación?