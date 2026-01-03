¿Qué dice la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro? Documento íntegro

Estados Unidos.- El gobierno estadounidense confirmó este sábado 3 de enero la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue sacado de ese país en una operación militar.
La fiscal general de EE UU, Pam Bondi, afirmó que Maduro "enfrentará pronto toda la ira de la justicia de EE UU en suelo estadounidense y en los tribunales".
El documento oficial de la acusación compartido por el Departamento de Justicia (DOJ, sigla en inglés) refiere que el mandatario venezolano ya tiene una acusación formal en su contra desde 2020, por delitos relacionados con el terrorismo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció en la misma línea, asegurando que Maduro enfrentará un juicio penal en Estados Unidos. Además, indicó que, tras su captura, no se prevén nuevas acciones militares en Venezuela. “Me han informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a cargos penales en los Estados Unidos”, declaró Rubio en la red social X.
El presidente Donald Trump confirmó a primera hora que la operación fue un éxito. En un comunicado, aseguró que Estados Unidos realizó “un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y sacado por aire del país”. La operación, según Trump, fue coordinada con las fuerzas del orden estadounidenses.
¿Qué dice el documento de acusación?
Según el informe del Departamento de Justicia, la acusación formal fue presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y otros altos funcionarios y líderes relacionados con el régimen venezolano.
Entre los acusados también figuran Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal, Cliver Alcalá, Luciano Marín ("Iván Márquez") y Seuxis Hernández ("Jesús Santrich").
Los cargos principales incluyen conspiración de narco-terrorismo, que abarca actividades desde 1999 hasta 2020. La acusación señala que estos individuos participaron en una conspiración con el Cartel de Los Soles y las FARC de Colombia para traficar cocaína hacia Estados Unidos, usando la droga como arma contra el país.
Se les acusa también de conspiración para la importación de cocaína. "Todos los acusados antes mencionados conspiraron para importar sustancias controladas a los Estados Unidos desde el extranjero y para fabricar y distribuir dichas sustancias sabiendo que serían importadas ilegalmente a territorio estadounidense", dice parte de la acusación.
Asimismo, la acusación menciona que los acusados usaron armas de fuego y dispositivos destructivos durante sus operaciones ilícitas, y que conspiraron para poseer estas armas en relación con sus delitos de tráfico de drogas. La fiscalía busca además la confiscación de bienes y armas relacionadas con estos delitos.
Lea el documento íntegro aquí: clic