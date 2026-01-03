Soralla, la vidente que predijo la captura de Nicolás Maduro: esto dijo días antes del arresto

Soralla de los Ángeles es una vidente, astróloga y clarividente conocida por sus predicciones sobre eventos futuros, especialmente en Latinoamérica, y que ha ganado notoriedad en medios peruanos y redes sociales al acertar predicciones para 2026, como la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Un video que circula en redes sociales se volvió viral, ya que tan solo dos días antes de la detención de Maduro, esta vidente logró anticipar varios hechos que se cumplieron el 3 de enero de 2026, cuando Maduro fue capturado tras la intervención de Estados Unidos.
La vidente logró predecir varios detalles, incluso mencionó el número 3, relacionado con la fecha y hora en que se capturó al presidente Nicolás Maduro.
"¿Qué le espera a Venezuela para este 2026?" fue una de las preguntas que se le hizo a Soralla en el marco del inicio del año, incluyendo qué iba a pasar con Nicolás Maduro. Los comentarios de las personas mostraron asombro por la precisión de sus predicciones.
"Definitivamente termina el gobierno dictador de Nicolás Maduro, y sí, veo que por fin se termina", añadió, y seguidamente brindó más detalles que ahora se han cumplido.
"La forma la veo muy dura, bastantes muertes; sale esta carta que tiene que ver con lágrimas y sufrimiento", detalló.
Respecto a qué pasará con Venezuela ahora, según la vidente, "no será fácil para Venezuela reponerse, va a ser un largo proceso, pero sí veo el final de Nicolás". Sobre los parámetros de tiempo, dijo: "el primer trimestre del año, tres días, tres semanas, tres meses".
Dijo que las cartas le marcaban un 3, lo que coincide con el 3 de enero, fecha en la que fue capturado.
"Veo la huida de él, no se va a entregar, va a intentar huir, pero sí veo el final. Será capturado; definitivamente va a ser capturado", concluyó Soralla. Sobre el futuro de Venezuela, aseguró: "Es un proceso largo, dos años, por lo menos, para que Venezuela esté bien, y me marca una mujer que va a ser la futura gobernante".
Maduro fue detenido pasadas las 3 de la mañana del 3 de enero. Esta es la primera imagen tras su captura. En ella se le ve vistiendo ropa deportiva, con los ojos y orejas cubiertos. En la operación estadounidense también fue capturada su esposa, Cilia Flores.