Analista sobre captura de Maduro: Sectores socialistas hondureños deben poner "barbas en remojo"

Tegucigalpa, Honduras.- El analista hondureño Oliver Erazo calificó la caída este sábado 3 de enero del régimen de Nicolás Maduro como un mensaje directo para el socialismo de la región, el cual advierte que ahora “van por ellos”.
Erazo sostuvo que la actuación de Estados Unidos marca un punto de quiebre frente a los gobiernos socialistas de América. “Estados Unidos no está jugando. Estados Unidos no está permitiendo ni que le levanten la voz ni que le levanten la mano”, afirmó el abogado Constitucionalista.
En ese contexto, el analista consideró que los sectores socialistas hondureños deberían “poner las barbas en remojo” y dejar en paz al pueblo, respetando el proceso democrático y garantizando una transición de poder pacífica.
“Respetar el proceso democrático, hacer una transición de poder en paz y democrática porque tenga la plena certeza que tienen 24 días como mucho para sentir el peso de la espada y del imperio para toda América Latina y en específico para Honduras”, expresó.
El abogado y analista político criticó a los gobiernos socialistas en el ejercicio del poder, a los que acusó de reprimir libertades y violentar derechos fundamentales de la población.
"Los socialistas cuando están en el poder matan, asesinan, reprimen, violentan y atan las libertades de todo un pueblo. Cuando están en el poder son muy machos, muy mujercitas de guerrilla, muy revolucionarios, pero cuando se enfrentan a un par que tiene las mismas cualidades, las ideas de las libertad y la democracia, tiemblan como gallinas, como cusucos, no se encuentran en qué hoyo meterse para seguir huyendo", cuestiono.
Tras la caída del régimen venezolano -cercano al gobierno de la presidenta Xiomara Castro- la madrugada de este sábado, diversos sectores hondureños han celebrado la determinación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, no así personas cercanas al partido de gobierno.