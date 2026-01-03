Analista sobre captura de Maduro: Sectores socialistas hondureños deben poner "barbas en remojo"

Tegucigalpa, Honduras.- El analista hondureño Oliver Erazo calificó la caída este sábado 3 de enero del régimen de Nicolás Maduro como un mensaje directo para el socialismo de la región, el cual advierte que ahora “van por ellos”.

Erazo sostuvo que la actuación de Estados Unidos marca un punto de quiebre frente a los gobiernos socialistas de América. “Estados Unidos no está jugando. Estados Unidos no está permitiendo ni que le levanten la voz ni que le levanten la mano”, afirmó el abogado Constitucionalista.

En ese contexto, el analista consideró que los sectores socialistas hondureños deberían “poner las barbas en remojo” y dejar en paz al pueblo, respetando el proceso democrático y garantizando una transición de poder pacífica.