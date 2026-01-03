  1. Inicio
María Elvira Salazar celebra captura de Nicolás Maduro: "La narcodictadura ha culminado"

Salazar señaló: “El narcoterrorista que envenenó a nuestros hijos, exportó crimen a nuestros vecindarios, ahora enfrentará la justicia de Estados Unidos en suelo americano”

  03 de enero de 2026
La congresista estadounidense celebró la captura de Nicolás Maduro.

 Foto: Archivo

Miami, Estados Unidos.-La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, se pronunció públicamente tras la captura de Nicolás Maduro, a través de un mensaje difundido en el que se refirió al fin de lo que calificó como una “narco-dictadura”.

“La narco-dictadura de Maduro ha CULMINADO”, expresó la legisladora en su declaración.

En su publicación en X, Salazar señaló: “El narcoterrorista que envenenó a nuestros hijos, exportó crimen a nuestros vecindarios a través del Tren de Aragua y convirtió a Venezuela en un Estado de terror, ahora enfrentará la justicia de Estados Unidos en suelo americano”.

Asimismo, afirmó: “Esta operación extraordinaria envía un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará el narcoterrorismo en nuestro hemisferio”.

De aliados a enemigos: así fue cómo se rompieron las relaciones entre Venezuela y EE UU

La congresista también agradeció a autoridades y fuerzas estadounidenses, manifestando: “Agradezco al Presidente Trump, al Secretario Marco Rubio, y a nuestros valientes miembros de las Fuerzas Armadas y de las agencias del orden público de Estados Unidos por su liderazgo, su valentía y su compromiso inquebrantable con la justicia, la seguridad y la libertad”.

En su mensaje, agregó: “El pueblo venezolano nunca lo olvidará”.

Finalmente, Salazar concluyó su declaración con la frase: “¡Venezuela será libre!”.

