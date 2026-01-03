María Elvira Salazar celebra captura de Nicolás Maduro: "La narcodictadura ha culminado"

Miami, Estados Unidos.-La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, se pronunció públicamente tras la captura de Nicolás Maduro, a través de un mensaje difundido en el que se refirió al fin de lo que calificó como una “narco-dictadura”.

“La narco-dictadura de Maduro ha CULMINADO”, expresó la legisladora en su declaración.

En su publicación en X, Salazar señaló: “El narcoterrorista que envenenó a nuestros hijos, exportó crimen a nuestros vecindarios a través del Tren de Aragua y convirtió a Venezuela en un Estado de terror, ahora enfrentará la justicia de Estados Unidos en suelo americano”.

Asimismo, afirmó: “Esta operación extraordinaria envía un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará el narcoterrorismo en nuestro hemisferio”.