Tomás Zambrano celebra la captura de Maduro: “Inicia el fin del socialismo siglo XXI“

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de bancada del Partido Nacional y diputado reelecto, Tomás Zambrano, reaccionó este sábado a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras el ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra ese país. A través de su cuenta en la red social X, Zambrano calificó la detención de Maduro como “el inicio del fin del socialismo del siglo XXI” y lo señaló como un “narco dictador y terrorista”.

Además, aseguró que el mandatario venezolano era aliado del partido Libertad y Refundación (Libre) en Honduras, fuerza política que actualmente gobierna el país bajo la presidencia de Xiomara Castro. “Gracias al presidente Donald Trump por liberar de esas cadenas de esclavitud que los venezolanos vivieron por más de 25 años, ejemplo para los dictadores de Latinoamérica que no podrán seguir oprimiendo a sus pueblos”, escribió el legislador nacionalista. La captura de Maduro fue confirmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que el mandatario venezolano fue trasladado en avión fuera del país junto con su esposa. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.