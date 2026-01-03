¿Se cancela el Mundial 2026 tras bombardeo de EE UU en Venezuela y captura de Maduro?

La diferencia clave es que Rusia era un país participante, mientras que Estados Unidos es anfitrión del Mundial 2026 junto con México y Canadá. Históricamente, la FIFA ha sido mucho más cautelosa al sancionar a países organizadores, debido al gran impacto logístico, económico y político que supondría un cambio de sede a 5 meses del torneo. Sin embargo, según el reglamento de la misma FIFA por el bombardeo unilateral y el secuestro de un presidente, EE UU no podría realizar el Mundial y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales, algo que parecería muy difícil por parte de FIFA. Si el conflicto de Estados Unidos con Venezuela se intensifica o genera una crisis de seguridad regional, la FIFA podría verse presionada a evaluar el rol de Estados Unidos como anfitrión. No obstante, expertos coinciden en que un escenario extremo como retirar la sede del Mundial 2026 sería altamente improbable, salvo que el conflicto escale a niveles que comprometan directamente la seguridad internacional.