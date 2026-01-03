Con grilletes: así llegó Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado por EE UU

Se espera que Maduro sea ahora trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según medios locales. Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.