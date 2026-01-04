Libre queda débil y vulnerable con la captura del dictador venezolano Maduro

Tegucigalpa, Honduras. Aquellos partidos caudillistas de América Latina, como Libertad y Refundación (Libre), que se nutrieron ideológica y financieramente del Socialismo del Siglo XXI ahora quedan debilitados y desamparados con el derrocamiento y captura, la madrugada del sábado 3 de enero, del dictador venezolano Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. De acuerdo con la socióloga y exrectora universitaria, Julieta Castellanos, es obvio que se trata de un golpe muy duro para la autodenominada izquierda de América Latina, incluyendo a Libertad y Refundación. Recordó que el régimen de Maduro irrespetó completamente los resultados electorales del 28 de julio de 2024, por lo tanto, al posicionarse y adueñarse del Estado en su conjunto condujo a la expulsión masiva de venezolanos y a la muerte y a una brutal represión de pueblo, colmando las cárceles de presos políticos. Castellanos no se atrevió a proyectar el futuro en Venezuela, pues no está claro sobre quién queda con el control del gobierno: si la oposición o continuará una lucha férrea entre los chavistas que quedan en ese país. “Una salida negociada hubiese sido diferente, pero me imagino que dejar el poder, por así decirlo, no fue aceptado y habrá grupos internos en Venezuela fieles a Chávez y a Maduro que querrán continuar en el poder”. “Es muy impreciso todavía decir qué va a pasar en Venezuela, pero sin duda la salida de Maduro, la salida del dictador, del genocida, es un paso fuerte e importante que tendrá impacto en lo que queda todavía de gobiernos de izquierdas en América Latina, que muy pocos gobiernos fueron alineados plenamente con Maduro, obviamente Nicaragua, Cuba, el gobierno de Honduras, pero más distante Brasil, muy distante Chile, muy distante Uruguay; Colombia también un poco más alineado con Venezuela", analizó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Libre y el chavismo

El chavismo se instaló en Venezuela el 6 de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez, a sus 44 años, es electo presidente de Venezuela con el apoyo del Movimiento Quinta República (MVR). Su arribo al poder marca el inicio del Socialismo del Siglo XXI y con el comienza el financiamiento de grupos y partidos políticos latinoamericanos afines.

Honduras no escapó a esa corriente. En 2008, el entonces presidente liberal Manuel Zelaya da un giro hacia el chavismo y recibe respaldo de Venezuela. Una vez que Zelaya es derrocado el 28 de junio de 2009 en un golpe de Estado, Maduro —en ese momento canciller de Venezuela— intentó, por cielo y tierra, de reinstalarlo en el poder, sin lograrlo.

En 2011, Zelaya y su círculo cercano fundaron el partido Libre. Desde la oposición se ha señalado que esta organización política también recibió respaldo de Venezuela. Asimismo, Libre se vio envuelto en un escándalo por presunto financiamiento del narcotráfico, luego de la divulgación de un video en el que Carlos Zelaya aparece negociando 650 mil dólares con un grupo de capos de la droga. En la grabación, Zelaya sugiere que la mitad del dinero sea destinada “al comandante”, en aparente referencia a su hermano Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro. A lo largo de la última década, el chavismo representó una fuerza financiera para los movimientos políticos de la región, que aún sabiendo que los recursos que recibían provenían de una relación narcotráfico gobierno venezolano, nunca lo rechazaron. Desde hace años, las autoridades norteamericanas seguían la pista a Maduro y sus secuaces por considerarlo el cabecilla del Cartel de los Soles. En 2020, Estados Unidos ofreció por primera una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y condena.

Luego, el 10 de enero de 2025 subió la cifra a 25 millones de dólares, mientras que el 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado anunció un nuevo aumento de la recompensa a 50 millones de dólares después de que el Departamento del Tesoro sancionara al Cártel de los Soles como terrorista global especialmente designado el 25 de julio de 2025. A pesar de que Estados Unidos ya había puesto un precio por el dictador y sus esbirros, la presidenta Castro y su familia se reunían con el tirano y presumían públicamente sus abrazos con él, incluso la mandataria fue una de las pocas autoridades mundiales que lo felicitó por su fraudulento triunfo en las elecciones del 28 de julio de 2024. En agosto de 2024, José Manuel Zelaya, entonces ministro de Defensa, y Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas se reunieron en Caracas, con Padrino López, cita que fue cuestionada días después por la entonces embajadora estadounidense Laura Dogu, obteniendo como respuesta un virulento ataque por parte de los funcionarios del gobierno hondureño.

Posición sensible de Libre

Según el abogado y analista Oliver Erazo, con la captura de Maduro, Libre queda en una posición muy sensible y en la mira de Estados Unidos porque la alta dirigencia de Libertad y Refundación ha sido señalada por la administración Trump; y todos los que han sido parte de proyecto del Socialismo del Siglo XXI están plenamente identificados e etiquetados como narcos terroristas socialistas. Erazo es del criterio que algunos dirigentes de Libre muy pronto puedan sufrir la misma suerte de Maduro. “No me parecería extraño que en los próximos días o meses miremos órdenes de captura internacional contra gente de del partido Libertad y Refundación”. Este analista también piensa que la captura de Maduro debilita completamente a Libre. Existen dos tipos de desgaste y debilitamiento: por una parte, el de legitimidad por parte del pueblo hondureño, el cual ya lo sufrió con un 82% de revés en las urnas; por otro lado, la falta de legitimidad en el ejercicio del poder, pues no hubo legalidad formal en el Poder Legislativo ni en la Procuraduría General de la República. “El fiscal general de la República no tiene legalidad formal y toda esta explicación porque es precisamente cuando tú vienes y analizas del porqué de Maduro en Venezuela, especialmente porque tenían el mismo patrón de ejercicio del poder, la cooptación de los poderes del Estado y los órganos operadores de justicia”, compartó. “Además, una Corte Suprema de Justicia con magistradas ligadas al listado Engel, es entonces exactamente el mismo patrón de Venezuela y de las consecuencias de los funcionarios que están sufriendo el día de hoy en Venezuela. O sea, esto no es un producto del azar de la casualidad, simplemente se les terminó la obra de teatro de la mentira del Socialismo XXI", lamentó.

Y con ello, agregó, termina también “las muertes de los pueblos inocentes, la creación de mártires que ellos mismos han gestado como Isis Obed, se acabó el hecho que le limiten y le suspendan las garantías constitucionales a los pueblos, como, por ejemplo, lo que hizo una de las magistradas que no quiso firmar la medida cautelar de suspensión del acto reclamado y mandó todo el pueblo hondureño a votar, a ejercer el sufragio, sin sus garantías constitucionales vigentes”.

“Se acabó el hecho de que no respeten la institucionalidad y que pretenden mediante el discurso de la atemorización y de que nos van a tirar a los colectivos, la violación a principio de soberanía popular donde en la democracia, la mayoría se impone sobre las minorías”, expresó.

Este grupo "tiene el complejo de capataz de finca y que todos los demás son colonos y que el pueblo hondureño es sirviente de las tonterías folclóricas que se le pueden ocurrir. Mientras tanto, el pueblo hondureño sufriendo en la pobreza y en el atraso. Así gobernaron Venezuela. Así gobernaron Honduras, así están gobernando Nicaragua y así están gobernando Cuba”.

Hoy, los venezolanos tienen un nuevo momento para reconfigurar esa batalla cultural y eliminar y extraer de raíz todo gen socialista, comunista y enseñarles a "aquellos que les gusta ese tipo de ideología que si quieren coexistir y sobrevivir en democracia deben de ser tolerantes y aprender a respetar la Constitución de la República y la ley”, demandó Erazo.

El analista explicó que, en este contexto, se debe diferenciar la izquierda latinoamericana, académica, intelectual y demócrata y de los narcoterroristas socialistas. “Es que los socialistas, el izquierdismo que hemos visto en los últimos 25 a 30 años, son los que son delincuentes, crimen organizado con fines transnacional; terroristas jugando a la ideología política”, detalló.

Se les acabo la mina de oro

La presidenta Castro, a través de su cuenta en la red X, repudió la captura del dictador y su pareja. “La agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe, así como un desconocimiento absoluto y una derrota moral de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”. “Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela y el presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno de colonialismo imperial. Honduras también ha sido víctima de a injerencia e intervención directa de presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien amenazó a pueblo hondureño durante el proceso electoral, por su intención de votar por Rixi Moncada, y acompaño un fraude electoral descomunal”, posteó la mandataria.

Para el también abogado y analista, Lester Ramírez, no hay duda que la caída de Maduro debilita aún más a Libre, que en las elecciones de recién pasado 30 de noviembre fue contundentemente derrotada por los hondureños. Ramírez consideró que el fin del Socialismo del Siglo XXI también representa el fin de “la gallina de los huevos de oro” para Libre. “El Socialismo del Siglo XXI prácticamente termina con esta captura de Maduro. Desaparece el elemento ideológico Y obviamente el elemento presupuestario que era muy importante”, manifestó.

Afirmó que el fin de chavismo es también el acabose para la izquierda caudillista como la de Libre, pero no será el final para la izquierda chilena, la uruguaya y la argentina, porque estas organizaciones se han adaptado a los procesos democráticos desde hace unos 40 años.