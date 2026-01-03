Expertos: “Aliados de Maduro están sujetos a solicitudes y capturas de EUA"

Tegucigalpa, Honduras. Con la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos podría abrir una nueva fase en su estrategia antidrogas y dirigir sus acciones contra los socios regionales del régimen venezolano, incluidos aquellos con operaciones en Honduras. Así lo advirtieron analistas y expertos en política y derecho internacional, quienes señalan que, al quedar documentado el papel de Honduras como punto de transbordo de cocaína, Washington podría ahora enfocar sus investigaciones en los políticos, empresarios y estructuras criminales que habrían brindado protección y apoyo logístico al régimen venezolano. De acuerdo con la acusación formal presentada por fiscales estadounidenses, durante el régimen de Maduro se consolidó una red que permitió que entre 200 y 250 toneladas de cocaína al año salieran desde Venezuela hacia Estados Unidos, utilizando rutas aéreas y marítimas que atravesaban el Caribe y Centroamérica. Los fiscales sostienen que el régimen permitió vuelos desde pistas clandestinas de tierra, aeropuertos bajo control de militares y envíos marítimos operados en lanchas rápidas, barcos pesqueros y contenedores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Los puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se basaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban", menciona la acusación formal. "A su vez, estos políticos utilizaban los pagos generados por la cocaína para mantener y aumentar su poder político. De igual manera, los políticos a lo largo de la "ruta del Caribe" eran corrompidos por los traficantes de cocaína, quienes les pagaban para protegerse del arresto y para permitir que traficantes favorecidos operaran con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela", agrega. Esta acusación coincide con las declaraciones en agosto pasado de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien aseguró que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica. Esto lo acotó durante una conferencia donde se habló de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, que se declaró el lunes culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York. Mencionó que esas naciones que sirven de puente aéreo son "Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Se llama puente aéreo y sobornan a funcionarios de gobierno, sobornan a la gente, pagan a agentes encargados y que se les deje volar sin ser detectados", dijo durante una entrevista con el periodista hondureño Esdras Amado López, de Canal 36. Según expertos consultados, este señalamiento directo convierte a Honduras —y a sus actores vinculados a esas redes— en una zona de interés prioritario para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Panorama

Martín Barahona, experto en política internacional, advirtió que los cercanos a maduro podrían ser perseguidos también por el Gobierno estadounidense. "Todos los que han sido aliados del régimen de Maduro están sujetos a que en algún momento el gobierno de Estados Unidos los solicite o los capture de forma intempestiva y muy selectiva", mencionó. Por ello, sostuvo que Honduras debe integrarse activamente a los organismos y esfuerzos internacionales contra el narcotráfico y fortalecer su combate interno al tráfico de drogas, asegurando gobiernos y funcionarios comprometidos. Y es que el gobierno de Libertad y Refundación (Libre), encabezado por la presidenta Xiomara Castro, ha mantenido acercamientos diplomáticos y políticos con el régimen de Nicolás Maduro, restableciendo relaciones oficiales con Venezuela y expresando respaldos públicos a su liderazgo, pese a los señalamientos de Estados Unidos sobre vínculos con el narcotráfico. Barahona también contextualizó la magnitud global del crimen organizado, indicando que las operaciones ilícitas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo representan unos tres billones de dólares al año, es decir, alrededor del 2.5 % al 3 % del PIB mundial. “En términos absolutos y relativos, esto tiene una influencia altísima”, señaló, agregando que casos como Venezuela deben analizarse dentro de esta dinámica global. Asimismo, Juan Ramón Martínez, historiador y analista político, advirtió que Honduras y sus líderes políticos, al haber apoyado al régimen de Maduro, "deben tomar nota". “Lo ocurrido en Caracas es un mensaje para Mel -Manuel- Zelaya, Luis Redondo, Rossevelt Hernández y Johel Zelaya. Deben dejar de manipular a los hondureños y más bien portarse bien. Lo menos que les puede pasar es que, como a Maduro y su esposa, sean extraditados a Nueva York”, señaló.

Por su parte, Juan Falkonerth, analista internacional colombiano, sostuvo que esta acción constituye un hecho histórico de enorme trascendencia. Según Falkonerth esta operación envía el mensaje claro de que los gobiernos de corte progresista autoritario, aunque se presenten como democráticos, han dejado un saldo de pobreza, corrupción estructural y violencia sistemática. "La decisión estadounidense se configura como un acto unilateral que marca un quiebre con la pasividad de los organismos multilaterales, cuya ineficacia ha quedado en evidencia. Instituciones como la ONU o la OEA incapaces de responder con firmeza ante regímenes abiertamente dictatoriales, han perdido protagonismo frente a la acción directa de las potencias", señaló. Falkonerth advirtió que la captura de Maduro pone en evidencia que los Estados que apoyen o toleren regímenes autoritarios quedan bajo escrutinio permanente de la Casa Blanca. Aunque reconoció que, a corto plazo, Colombia podría convertirse en un foco de tensión geopolítica, no solo por su ubicación estratégica y su proximidad con Venezuela, sino también porque el gobierno del presidente Gustavo Petro representa, desde la óptica estadounidense, un obstáculo para sus intereses regionales. De hecho, el propio presidente Donald Trump lanzó fuertes advertencias sobre Petro el sábado, señalando que “tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína (...) La están enviando a Estados Unidos. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”. Petro escribió este sábado en X que "no estoy preocupado para nada", como respuesta a una publicación de un periodista que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en Estados Unidos, en referencia a las acusaciones de Washington contra Maduro. "No es casual que, en paralelo, el mapa geopolítico regional haya comenzado a recomponerse, con el ascenso de gobiernos de centro y de derecha que han reducido el margen de maniobra de proyectos populistas empeñados en perpetuarse en el poder y arrasar con las instituciones", mencionó Falkonerth.

Conferencia

En su conferencia tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Trump fue contundente al afirmar que Estados Unidos no permitirá que el poder en Venezuela vuelva a quedar en manos de redes criminales o actores afines al chavismo. Anunció que Washington administrará temporalmente el país hasta garantizar una “transición segura, apropiada y legal”, con el objetivo —dijo— de asegurar paz, justicia y estabilidad para los venezolanos, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. Trump subrayó que la industria petrolera venezolana será intervenida y reconstruida con inversión de compañías estadounidenses, al señalar que el sector se encuentra destruido y genera una fracción de lo que debería. “Van a entrar empresas estadounidenses y van a gastar millones de dólares para reparar la infraestructura y empezar a generar recursos para el país”, afirmó. El mandatario también reiteró la acusación central contra Maduro, describiéndolo como líder de una red de narcotráfico responsable de inundar de cocaína a Estados Unidos a través del llamado Cártel de los Soles. Aseguró que el exmandatario y su círculo cercano enfrentarán “el peso total de la justicia estadounidense” y confirmó que Maduro viaja bajo custodia hacia Nueva York, donde se definirá si será procesado allí o en Miami.