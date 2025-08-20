Oposición en el Congreso cierra filas contra préstamos que superan los $1,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.- En su tercer debate en el Congreso Nacional, la oposición política le cierra las puertas a la aprobación de tres nuevos millonarios endeudamientos que sobrepasan los 1,000 millones de dólares. El paquete de los tres contratos de préstamo remitidos por el Poder Ejecutivo, son con el Banco Central, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el prestamista Citigroup Global Markets Inc. y Santander Us Capital Markets LLC. "Esta es una situación bien delicada faltando tan poco tiempo para que termine el gobierno, son tres préstamos. Esta es una situación en la que las bancadas de oposición no estamos a favor y esperamos que los compañeros diputados no se vayan de sus curules como aconteció con préstamos anteriores que se salieron de compadre hablado", cuestionó el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

El parlamentario señaló que no apoyarán los préstamos que está impulsando Libertad y Refundación (Libre), sin embargo, manifestó su preocupación de que estos se aprueben en un "madrugón", como se hizo en el reciente pasado. "Nosotros como PSH nos opusimos al presupuesto, pero como siempre, esto fue aprobado en un madrugón y este es el modus operandi que ha estado usando Libre, bajar el quórum para aprobar estos préstamos", indicó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía aseguró que su bancada no apoyará un mayor endeudamiento del país luego de que el Congreso Nacional informara que solicitarán préstamos que superan los 1,000 millones de dólares.

"Lo que se quiere en estos momentos con estos más de 1,000 millones de dólares que se quieren sacar en préstamos es seguir endeudando al país, es seguir generando un apalancamiento al presupuesto de la República, porque específicamente dicen que estos préstamos es para financiar el presupuesto general", aseguró. Cotunuó: "En realidad lo que pretenden con estos fondos que están solicitando como crédito es levantarle el perfil a la candidata del oficialismo". La bancada del Libre en el CN, solamente cuenta con 44 diputados por lo que ocupa 21 votos de las bancadas de oposición para lograr aprobar los tres contratos de préstamo.

Detalle de los préstamos