Deuda financia 35 % de la Administración Central y 21.9 % del presupuesto total en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, afirmó que el 35% del Presupuesto Genera de Ingresos y Egresos de 2025 se financia con préstamos. “Al aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos (de 2025), el 35% de ese presupuesto se financia con préstamos” (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 56:14).

Sin embargo, es una verdad a medias. El 35 % de endeudamiento coincide con el presupuesto de la Administración Central, pero el titular del Congreso omite que en el Presupuesto General consolidado, que incluye entidades descentralizadas, empresas estatales y municipios, el financiamiento con deuda representa el 21.9 %. EH Verifica preguntó a Redondo sobre su aseveración, pero hasta el momento, no se obtuvo respuesta.

Financiamiento del 35% pero...

Al considerar el Presupuesto General 2025 consolidado, que incluye Administración Central, sector descentralizado, empresas estatales y municipios, el nivel de endeudamiento autorizado asciende a 79,074.8 millones lempiras en créditos internos y externos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Esto de acuerdo al Plan de Financiamiento 2025 elaborado por la Secretaría de Finanzas. Esta cifra representa el 21.9 % del presupuesto total, aprobado en 430,907.8 millones de lempiras. No obstante, cuando se trata del presupuesto de la Administración Central, el porcentaje sí es el afirmado por Redondo: los créditos suman 94,349.3 millones de lempiras, lo que equivale a un 35.4 % de su presupuesto de 266,999 millones de lempiras.

Esto quiere decir que la declaración de Redondo mezcla dos conceptos: por un lado, es correcta si se refiere solo a la Administración Central, pero resulta imprecisa si se aplica al Presupuesto General consolidado, donde el financiamiento con deuda representa una proporción menor. La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Liliana Castillo, confirmó las cifras y consideró que “financiar el presupuesto de la Administración central con 79,075 millones de lempiras de deuda no es lo más recomendable debido a que casi todo ese presupuesto se destina a sueldos y salarios, compras y suministros, pago de servicio de deuda y subsidios, entre otros”.

Otros créditos internos