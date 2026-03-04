Johana Bermúdez no ha dicho que busca una quinta plaza de trabajo en el sector salud

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un arte gráfico con una cita atribuida a la diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, en la que supuestamente afirma que busca una quinta plaza en el sector salud de Honduras. Sin embargo, la cita es falsa. El contenido viral corresponde a un montaje hecho a partir de uno de los artes publicados por VTV —cuyo logotipo aparece en la imagen—, al que se le añadió una frase atribuida a la parlamentaria. El equipo de la congresista confirmó a EH Verifica que se trata de una atribución falsa. "A mí no me ajustan cuatro plazas para vivir ya ando en busca de la quinta", dice textualmente la cita atribuida a Bermúdez en el contenido viral publicado en TikTok, que ha sido visualizado más de 6,000 veces desde el 3 de marzo de 2026.

Johana Bermúdez es diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán para el período 2026-2030. En enero de 2026, Bermúdez fue electa vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, con lo que se integra a la estructura de dirección del Legislativo. La congresista ha sido señalada por presuntamente mantener plazas en el sistema de salud hondureño como doctora, además de su cargo como diputada. Ante los cuestionamientos, la profesional de la salud aseguró que conserva dos plazas debido a la “carencia de médicos especialistas”.

Arte falso