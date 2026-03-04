Video del misil con bandera de Honduras es falso: fue hecho con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que aparenta mostrar el lanzamiento de un misil pintado con los colores de la bandera de Honduras. Las publicaciones lo comparten en medio del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y lo presentan como una escena real. Sin embargo, la secuencia es falsa: se trata de un contenido generado con inteligencia artificial (IA). “Honduras listo por cualquier atentado”, dice textualmente la descripción de una publicación en Facebook, compartida más de 750 veces desde el 3 de marzo.

La difusión del video ocurre en un contexto de tensión internacional. El 28 de febrero inició una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, con bombardeos masivos, como parte de la operación “Furia Épica”. Ese día, se confirmó la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, abatido junto a otros altos cargos iraníes durante el bombardeo en un complejo en el centro de Teherán. Tras el inicio de la ofensiva, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar. Según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), más de 1,000 personas han muerto en Irán desde el inicio de los ataques.

Contenido generado con IA

El video presenta múltiples indicios de haber sido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, las imágenes no corresponden con un escenario real. El lanzamiento de un misil siempre se realiza cuando la zona se encuentra despejada. En el video viral, el supuesto lanzamiento ocurre con personas alrededor, una situación incompatible con los estándares de seguridad de este tipo de operaciones. Además, los individuos mantienen posturas rígidas y repetitivas, un patrón frecuente en contenidos sintéticos. EH Verifica identificó también otra versión del material, con la misma composición visual, difundida en internet desde hace al menos cinco años.

Según una verificación de Fact-Check Hub, miembro de la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés), la fotografía original fue tomada en Nigeria durante una prueba de lanzamiento simulada realizada por funcionarios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial (NASRDA). El medio detalló que la imagen fue publicada en el sitio oficial del Centro de Transporte Espacial y Propulsión de Nigeria el 17 de noviembre de 2020.

Los antecedentes confirman que el contenido viral se creó a partir de una imagen real tomada en Nigeria y, posteriormente, fue manipulado. Un análisis realizado con la herramienta Hive Moderation, a partir de un fotograma clave del video viral, arrojó un 99.9% de probabilidad de que el clip haya sido generado con inteligencia artificial.