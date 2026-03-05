  1. Inicio
Impuesto vecinal en Honduras 2026: cálculo, pago y plazos

Conoce cómo se calcula y cuándo pagar el impuesto vecinal en Honduras. Guía actualizada con tarifas, fechas y exenciones para 2026

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:17
El cálculo del impuesto vecinal se basa en tus ingresos brutos anuales, sin deducciones.

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras, si recibes ingresos dentro de un municipio, debes conocer el impuesto vecinal, un tributo que ayuda a financiar los servicios y proyectos locales. No importa si vives fuera del municipio: si generas ingresos allí, estás obligado a pagarlo.

Este impuesto aplica sobre cualquier ingreso que aumente tu patrimonio: salarios, honorarios, comisiones, rentas, dividendos o intereses.

También, existe un sistema de retención: empresas con cinco o más empleados deben descontar el impuesto a sus trabajadores y reportarlo a la municipalidad en los primeros 15 días después de la retención.

Cómo se calcula

El cálculo se basa en tus ingresos brutos anuales, sin deducciones. Honduras aplica una tarifa progresiva según el monto que percibas:

Ejemplo: Si tus ingresos mensuales son 15 mil lempiras, y el impuesto vecinal es de 2.50, multiplicamos esos 2.50 por 15, el resultado será de 37.5 lempiras por mes, que luego multiplicaremos por 12 meses, lo cual nos da que en un año 450 lempiras del salario son para el impuesto personal o vecinal.

Cálculo mensual: 15 × 2.50 = 37.5 lempiras

Cálculo anual: 37.5 × 12 = 450 lempiras

Así, una persona con este salario pagaría 450 al año por impuesto vecinal.

Tabla de cálculos

- Hasta 5,000 lempiras → 1.50 por millar

- 5,001 a 10,000 → 2.00

- 10,001 a 20,000 → 2.50

- 20,001 a 30,000 → 3.00

- 30,001 a 50,000 → 3.50

- 50,001 a 75,000 → 3.75

- 75,001 a 100,000 → 4.00

- 100,001 a 150,000 → 5.00

- Más de 150,000 → 5.25

Plazos para declarar y pagar

Generalmente, la declaración debe presentarse antes del 30 de abril y el pago completarse antes del 31 de mayo. Sin embargo, los contribuyentes que paguen antes del 31 de enero pueden recibir un 10 % de descuento por pronto pago.

Algunas municipalidades, como la del Distrito Central, en 2026, extendieron los plazos hasta el 16 de febrero para declarar y hacer el pago de impuestos.

Exenciones del impuesto vecinal

La normativa municipal hondureña contempla algunas excepciones para el pago del impuesto vecinal. Entre las personas exentas se encuentran los docentes activos del nivel de educación primaria.

También están exonerados del pago los jubilados y pensionados que reciben beneficios reconocidos por instituciones oficiales del país.

De igual forma, las personas mayores de 65 años cuyos ingresos anuales no superen el mínimo vital establecido pueden quedar libres de este tributo.

Otra de las exenciones aplica para aquellos contribuyentes cuyos ingresos ya hayan sido gravados mediante el Impuesto de Industria, Comercio y Servicios, evitando así una doble carga tributaria dentro del mismo municipio.

Cumplir con esta obligación contribuye al desarrollo de la comunidad donde vives y evita multas por incumplimiento.

