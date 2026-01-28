¿Cómo solicitar el descuento de la tercera edad en la factura de electricidad?

Tegucigalpa, Honduras.- Las personas de la tercera edad tienen el beneficio de recibir un 25% de descuento en la tarifa de energía eléctrica mensual, sin embargo, los usuarios deben de cumplir con ciertos requisitos para acceder a una rebaja en el precio. A continuación, EL HERALDO le explica cuáles son los pasos que debe realizar para verse beneficiado con el descuento de la tercera edad en el recibo de la luz.

¿Cómo solicitar el descuento?

En primera instancia, deberá de abocarse en cualquiera de las oficinas de atención al cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Una vez ahí, deberá de presentar una fotocopia de la identidad del titular del servicio. En caso de ser jubilado, tiene que mostrar su carné vigente o documentación que lo acredite. Según la normativa, a partir de los 60 años se considera de la tercera edad. Por otra parte, el beneficio es aplicable en un único servicio residencial. También es importante mencionar que no debe tener aplicado el descuento en otro servicio de energía.

La ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados de Honduras establece que las personas de la tercera edad tienen descuento en otros servicios como el agua, telefonía fija y móvil también corresponde el 25% por facturas hasta 1,000 lempiras como límite.