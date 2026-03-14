La UNAH iniciará este lunes el pago del salario beca a los médicos residentes

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) informaron que a partir del lunes 16 de marzo de 2026 se comenzará a hacer efectivo el pago del salario beca para los médicos residentes.

El proceso surge luego que la máxima casa de estudios recibió más de 17 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras (Sesal), para el pago del beneficio a más de 360 estudiantes de los posgrados de Medicina.

El proceso de pago comenzará a partir de las 8:00 de la mañana, luego de completar los procesos administrativos relacionados con la elaboración de planillas, impresión y firma de cheques.