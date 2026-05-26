Honduras contabiliza 3,325 casos sospechosos de dengue en lo que va del año

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias confirmaron un total de 163 nuevos casos sospechosos de dengue, lo que eleva la cifra acumulada en este año a 3,325 contagios a nivel nacional. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, detalló que hasta la semana epidemiológica 20 se contabiliza un total de 3,325 casos sospechosos de dengue, de los cuales 57 corresponden a dengue grave, mientras que los restantes 3,268 presentan signos de alarma. "Cada vez estamos viendo que las cifras van incrementando y que en la mayor parte de los departamentos tenemos esta situación", dijo el epidemiólogo.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayor incidencia se concentra en Francisco Morazán, especialmente en el Distrito Central, seguido por Choluteca, Yoro, Atlántida, Santa Bárbara y Colón. Mejía señaló que los más afectados por la picada del zancudo transmisor Aedes aegypti son los menores de 15 años, es decir, hondureños en edad escolar. Ante eso, la Sesal coordina con la Secretaría de Educación para eliminar criaderos de zancudos, botellas, llantas y recipientes que acumulen agua en centros escolares. Además, se realizan jornadas de fumigación y aplicación de BTI para eliminar larvas, especialmente cuando los estudiantes no se encuentran en las instalaciones. Sin embargo, Mejía indicó que la población debe reforzar en sus hogares la eliminación de los criaderos del zancudo con el propósito de reducir la incidencia del vector en el país. Aunque los casos este año se han reducido un poco más del 50% respecto al 2025, las autoridades advierten que con la llegada de la temporada lluviosa los contagios podrían incrementar; no obstante, eso dependerá de las medidas de prevención que tenga cada persona.