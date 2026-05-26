Sala Constitucional alista fallo clave sobre amparo ligado a caso de exmagistrados acusados de prevaricato

Tegucigalpa, Honduras.-La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra a las puertas de emitir un fallo sobre un recurso de amparo vinculado al proceso judicial que enfrentan tres exmagistrados de la Sala de lo Civil, acusados por el Ministerio Público (MP) de haber emitido una resolución presuntamente contraria a la ley para favorecer a instituciones bancarias en una millonaria demanda.

El caso involucra a los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, quienes integraron la Sala de lo Civil de la CSJ durante el período 2016-2023.

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) logró que un juez con jurisdicción en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción les dictara auto de formal procesamiento por suponerlos responsables del delito de prevaricato judicial.