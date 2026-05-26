Ministro Gerzón Velásquez anuncia nueva mesa nacional de seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, anunció la conformación de una nueva mesa nacional de seguridad como parte de una estrategia enfocada en reducir los niveles de violencia que afectan distintos sectores del país. Según explicó el funcionario, la iniciativa estará basada en una coordinación interinstitucional y estratégica que permitirá integrar recursos, análisis e información de varias dependencias del Estado. Velásquez señaló que el objetivo principal será intervenir territorios identificados como altamente conflictivos, utilizando datos históricos y registros detallados sobre incidencia criminal y comportamiento de estructuras delictivas.

La estrategia será desarrollada dentro del marco de la Agencia Nacional Contra el Crimen y contará con diferentes mesas de trabajo, cada una con funciones específicas orientadas a combatir distintas problemáticas relacionadas con seguridad. De acuerdo con el titular de Seguridad, las acciones no solo buscarán incrementar la capacidad operativa de las autoridades, sino también mejorar la planificación mediante inteligencia territorial y análisis de datos.

Intervenciones focalizadas

El ministro explicó que las intervenciones estarán enfocadas principalmente en sectores donde históricamente se registran altos índices de violencia y presencia de estructuras criminales. “Tenemos un registro histórico detallado de todos estos sectores”, expresó Velásquez, al asegurar que la información permitirá actuar de forma más precisa y coordinada. Asimismo, indicó que en estas mesas participarán diferentes instituciones estatales, incluyendo a las Fuerzas Armadas de Honduras, con el propósito de fortalecer recursos y capacidades operativas.