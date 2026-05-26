Ministro Gerzón Velásquez anuncia nueva mesa nacional de seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, anunció la conformación de una nueva mesa nacional de seguridad como parte de una estrategia enfocada en reducir los niveles de violencia que afectan distintos sectores del país.
Según explicó el funcionario, la iniciativa estará basada en una coordinación interinstitucional y estratégica que permitirá integrar recursos, análisis e información de varias dependencias del Estado.
Velásquez señaló que el objetivo principal será intervenir territorios identificados como altamente conflictivos, utilizando datos históricos y registros detallados sobre incidencia criminal y comportamiento de estructuras delictivas.
La estrategia será desarrollada dentro del marco de la Agencia Nacional Contra el Crimen y contará con diferentes mesas de trabajo, cada una con funciones específicas orientadas a combatir distintas problemáticas relacionadas con seguridad.
De acuerdo con el titular de Seguridad, las acciones no solo buscarán incrementar la capacidad operativa de las autoridades, sino también mejorar la planificación mediante inteligencia territorial y análisis de datos.
Intervenciones focalizadas
El ministro explicó que las intervenciones estarán enfocadas principalmente en sectores donde históricamente se registran altos índices de violencia y presencia de estructuras criminales.
“Tenemos un registro histórico detallado de todos estos sectores”, expresó Velásquez, al asegurar que la información permitirá actuar de forma más precisa y coordinada.
Asimismo, indicó que en estas mesas participarán diferentes instituciones estatales, incluyendo a las Fuerzas Armadas de Honduras, con el propósito de fortalecer recursos y capacidades operativas.
Según el funcionario, la violencia generada por maras y pandillas continúa siendo uno de los mayores desafíos en materia de seguridad para el país.
Velásquez afirmó que estas estructuras criminales estarían relacionadas con más del 70 por ciento de las muertes violentas y otros delitos graves que ocurren a nivel nacional.
Además, sostuvo que gran parte de los crímenes "atroces" registrados en Honduras mantienen vínculos con organizaciones criminales dedicadas a diferentes actividades ilícitas.
“Estamos conscientes de que nuestra función es presentar modelos de actuación que reduzcan la capacidad de violencia de esas estructuras criminales”, manifestó durante su intervención.
El ministro también expresó que el compromiso de la Secretaría de Seguridad será utilizar recursos, experiencia y capacidades institucionales para disminuir los indicadores de violencia que afectan al país.
“Aquí estamos de frente y ojalá el próximo año tengamos resultados diferentes”, agregó el funcionario, quien aseguró que la meta es lograr una reducción sostenida en homicidios y delitos violentos.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuándo comenzarán las primeras intervenciones territoriales, aunque adelantaron que las mesas de trabajo empezarán a operar próximamente bajo una coordinación permanente entre las instituciones involucradas.