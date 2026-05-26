Oficial: Convocatoria de Honduras para el amistoso ante Argentina en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha hecho oficial la convocatoria de la Selección Nacional para el amistoso vs Argentina y otro que posiblemente sea ante Ghana.
La mayor novedad es el llamado de Keyrol Figueroa, quien aceptó jugar para Honduras y es parte de las inferiores del Liverpool de Inglaterra.
El cotejo ante Argentina será el 6 de junio en el Kyle Field de Texas y ante los africanos (amistoso por cerrar) el 9 de junio.
Otras novedades son Christian Canales del CD Choloma y el regreso a la Bicolor de David Ruiz y Rigoberto Rivas.
En cuanto a las ausencias destacan Deybi Flores, que no tiene club; Leonardo Posadas, Antony Lozano y los retirados en la Bicolor, Romell Quioto y Andy Najar.
La Bicolor tiene programado viajar el próximo lunes 1 de junio hacia Houston, Texas. La entrada más barata para el Honduras vs Argentina tendrá un costo de $46.53 y el ticket más caro $313.45.
Argentina también jugará ante Islandia previo a su participación en el Mundial 2026 donde se medirá en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania.
Convocatoria de Honduras: u
Porteros: Edrick Menjívar, Luis Ortiz y Alex Güity
Defensas: Cristopher Meléndez, Clinton Benett, Christian Canales, Denil Maldonado, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales, Kevin Güity, Luis Vega
Volantes: Alejandro Reyes, David Ruiz, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Kervin Arriaga, Luis Palma, Rigoberto Rivas
Delanteros: Dereck Moncada, Alenis Vargas, Erick Puerto, Keyrol Figueroa, Exon Arzú, Jefry Miranda y Jorge Benguché.