Oficial: Convocatoria de Honduras para el amistoso ante Argentina en EE UU

La mayor novedad es el llamado de Keyrol Figueroa , quien aceptó jugar para Honduras y es parte de las inferiores del Liverpool de Inglaterra.

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha hecho oficial la convocatoria de la Selección Nacional para el amistoso vs Argentina y otro que posiblemente sea ante Ghana .

El cotejo ante Argentina será el 6 de junio en el Kyle Field de Texas y ante los africanos (amistoso por cerrar) el 9 de junio.

Otras novedades son Christian Canales del CD Choloma y el regreso a la Bicolor de David Ruiz y Rigoberto Rivas.

En cuanto a las ausencias destacan Deybi Flores, que no tiene club; Leonardo Posadas, Antony Lozano y los retirados en la Bicolor, Romell Quioto y Andy Najar.

La Bicolor tiene programado viajar el próximo lunes 1 de junio hacia Houston, Texas. La entrada más barata para el Honduras vs Argentina tendrá un costo de $46.53 y el ticket más caro $313.45.

Argentina también jugará ante Islandia previo a su participación en el Mundial 2026 donde se medirá en fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania.