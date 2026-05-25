Revelan parte médica de Lionel Messi previo al Mundial 2026; ¿estará ante Honduras?

San Pedro Sula, Honduras.- Semanas antes de que inicie el Mundial United 2026 se encendieron las alarmas, el astro del fútbol, Lionel Messi, salió con problemas en su pierna izquierda cuando el Inter Miami se enfrentaba al Philadelphia Union por la MLS. Messi pidió el cambio al minuto 73' y se marchó directamente al vestuario tomándose la zona del posterior izquierdo, no había duda que en Argentina había preocupación.

Este lunes parte del cuerpo médico del equipo 'rosa' le hicieron los exámenes correspondientes para descartar cualquier malestar y por suerte para la campeona del mundo, Messi no sufre una lesión grave. Según los diagnósticos, se conoció que es una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Esta mínima ruptura de fibras, la cual le demandará un tiempo de recuperación entre 10 y 14 días.