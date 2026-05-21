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Cristiano Ronaldo se acerca a los mil: lista de máximos goleadores en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo anotó doblete en el triunfo que significó el título para el Al Nassr de Arabia Saudita, por lo que el portugués se sigue acercando a los mil goles

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 15:36
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20. Karim Benzema (Francia) - 503 goles desde su debut en 2005. Sigue activo jugando para el Al Hilal de Arabia Saudita.
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19. Roberto Dinamite (Brasil) - 507 goles desde su debut en 1971 hasta su retiro en 1992.
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18. Ferenc Bene (Hungría) - 508 goles desde su debut en 1961 hasta su retiro en 1985.
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17. Alfredo Di Stéfano (Argentina-España) - 509 goles desde su debut en 1945 hasta su retiro en 1966.
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16. Hugo Sánchez (México) - 516 goles desde su debut en 1971 hasta su retiro en 1994.
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15. Arthur Antunes Coimbra Zico (Brasil) - 522 goles desde su debut en 1971 hasta su retiro en 1994.
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14. Isidro Lángara (España) - 525 goles desde su debut en 1930 hasta su retiro en 1948.
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13. Zlatan Ibrahimovic (Suecia) - 573 goles desde su debut en 1999 hasta su retiro en 2023.
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12. Luis Suárez (Uruguay) - 603 goles desde su debut en 2005. Se mantiene activo jugando en el Inter Miami.
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11. Max Morlock (Alemania) - 609 goles desde su debut en 1940 hasta su retiro en 1964.
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10. Eusebio (Portugal) - 621 goles desde su debut en 1960 hasta su retiro en 1978.
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9. Jimmy Jones (Irlanda del Norte) - 647 goles desde su debut en 1947 hasta su retiro en 1964.
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8. Ferenc Puskás (Hungría) - 704 goles desde su debut en 1943 hasta su retiro en 1966.
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7. Robert Lewandowski (Polonia) - 717 goles desde su debut en 2008. Sigue activo jugando para el FC Barcelona.
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6. Gerd Müller (Alemania) - 735 goles desde su debut en 1964 hasta su retiro en 1981.
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5. Romario (Brasil) - 745 goles desde su debut en 1985 hasta su retiro en 2007.
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4. Pelé (Brasil) - 757 goles desde su debut en 1957 hasta su retiro en 1977.
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3. Josef Bican (Austria-Rep.Checa) - 759 goles desde su debut en 1931 hasta su retiro en 1955.
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2. Lionel Messi (Argentina) - El astro argentino anotó un gol el pasado domingo 17 de mayo en el triunfo del Inter Miami (2-0) vs Portland Timbers y llegó a 911 goles en la tabla de máximos goleadores de la historia, desde su debut en 2004.
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1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - l delantero portugués es el máximo goleador de la historia del fútbol con 973 goles desde su debut en 2002. Este jueves marcó un doblete en el triunfo 4-1 de Al Nassr para coronarse campeón de la Liga de Arabia Saudita.
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