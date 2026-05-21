Cristiano Ronaldo se acerca a los mil: lista de máximos goleadores en la historia del fútbol

20. Karim Benzema (Francia) - 503 goles desde su debut en 2005. Sigue activo jugando para el Al Hilal de Arabia Saudita.
19. Roberto Dinamite (Brasil) - 507 goles desde su debut en 1971 hasta su retiro en 1992.
18. Ferenc Bene (Hungría) - 508 goles desde su debut en 1961 hasta su retiro en 1985.
17. Alfredo Di Stéfano (Argentina-España) - 509 goles desde su debut en 1945 hasta su retiro en 1966.
16. Hugo Sánchez (México) - 516 goles desde su debut en 1971 hasta su retiro en 1994.
15. Arthur Antunes Coimbra Zico (Brasil) - 522 goles desde su debut en 1971 hasta su retiro en 1994.
14. Isidro Lángara (España) - 525 goles desde su debut en 1930 hasta su retiro en 1948.
13. Zlatan Ibrahimovic (Suecia) - 573 goles desde su debut en 1999 hasta su retiro en 2023.
12. Luis Suárez (Uruguay) - 603 goles desde su debut en 2005. Se mantiene activo jugando en el Inter Miami.
11. Max Morlock (Alemania) - 609 goles desde su debut en 1940 hasta su retiro en 1964.
10. Eusebio (Portugal) - 621 goles desde su debut en 1960 hasta su retiro en 1978.
9. Jimmy Jones (Irlanda del Norte) - 647 goles desde su debut en 1947 hasta su retiro en 1964.
8. Ferenc Puskás (Hungría) - 704 goles desde su debut en 1943 hasta su retiro en 1966.
7. Robert Lewandowski (Polonia) - 717 goles desde su debut en 2008. Sigue activo jugando para el FC Barcelona.
6. Gerd Müller (Alemania) - 735 goles desde su debut en 1964 hasta su retiro en 1981.
5. Romario (Brasil) - 745 goles desde su debut en 1985 hasta su retiro en 2007.
4. Pelé (Brasil) - 757 goles desde su debut en 1957 hasta su retiro en 1977.
3. Josef Bican (Austria-Rep.Checa) - 759 goles desde su debut en 1931 hasta su retiro en 1955.
2. Lionel Messi (Argentina) - El astro argentino anotó un gol el pasado domingo 17 de mayo en el triunfo del Inter Miami (2-0) vs Portland Timbers y llegó a 911 goles en la tabla de máximos goleadores de la historia, desde su debut en 2004.
1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - l delantero portugués es el máximo goleador de la historia del fútbol con 973 goles desde su debut en 2002. Este jueves marcó un doblete en el triunfo 4-1 de Al Nassr para coronarse campeón de la Liga de Arabia Saudita.