Romell Quioto desata la polémica: Se retira de la Selección de Honduras y señala culpables

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Se cae otro guerrero! Romell Quioto ha sorprendido este lunes tras anunciar su retiro de la Selección de Honduras luego de disputar más de 80 partidos con la Bicolor. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales (Instagram), el atacante catracho confirmó que, tras una profunda reflexión, tomó la decisión de poner fin a su etapa como internacional, asegurando que ahora seguirá el camino hacia el Mundial 2030 como un aficionado más.

“Después de una profunda reflexión y de más de 80 partidos con la selección nacional, quiero hacer oficial mi despedida a nivel internacional”, expresó Quioto, quien durante años fue una de las piezas ofensivas más importantes de la 'H'. El futbolista también hizo un balance emocional de su trayectoria con Honduras, destacando tanto los momentos de orgullo como las dificultades que enfrentó. “Ha sido un camino largo que me ha dejado grandes satisfacciones, principalmente el representar a mi país, pero a la vez momentos de dolor. Sé que cometí errores, pero también sé que en ocasiones fui tratado de forma injusta”, señaló. En su despedida, Quioto dejó entrever conflictos externos que marcaron su paso por la selección. “Hubieron individuos tratando de mentir y utilizando mi nombre para hacerme a un costado”, agregó, sin dar mayores detalles. Pese a ello, el delantero no dejó pasar la oportunidad para agradecer a quienes lo acompañaron durante su carrera internacional. Dirigió palabras especiales a la afición hondureña, a su familia y a todos los entrenadores, compañeros y miembros del cuerpo técnico con los que compartió en cada convocatoria.

Finalmente, Quioto aseguró que esta nueva etapa estará enfocada en su carrera a nivel de clubes, donde buscará seguir representando de la mejor manera al país. “A partir de ahora seré un aficionado más, alentando y apoyando incondicionalmente a nuestra selección”, concluyó. Con su salida, la Selección de Honduras pierde a otro de sus referentes recientes. El último en hacerlo fue Andy Nájar.

Mensaje de Quioto en redes sociales

Después de una profunda reflexión y de más de 80 partidos con la selección nacional, quiero hacer oficial mi despedida a nivel internacional. Ha sido un camino largo que me ha dejado grandes satisfacciones, principalmente, el representar a mi pais, pero a la vez momentos de dolor.Sé que cometí errores, pero a la vez también sé me trato de forma injusta en ocasiones. Hubieron individuos tratando de mentir y utilizando mi nombre para hacerme a un costado. Este es el momento de dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino, especialmente a la afición de Honduras, a mi madre, mi novia, familia y entorno mas cercano. Mi agradecimiento a todos los técnicos, empleados y a los futbolistas con quienes he convivido en cada concentración.Gracias a todos ustedes! Esta nueva etapa de mi vida continuaré enfocado en representar a mi equipo, dando prioridad a mis metas y tratando de representar de la mejor forma al pais.