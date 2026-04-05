Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia se aleja de la cima y Motagua es líder

Tegucigalpa, Honduras.-​​​​​​ ¡Nuevo líder y tabla que se mueve en el Clausura 2026! El Motagua sigue firme en su camino y lo volvió a demostrar tras derrotar 3-1 al Génesis PNen el Estadio Chelato Uclés. El equipo azul mantiene su gran momento en el torneo. Jhon Kleber abrió el marcador en el primer tiempo y Alejandro Reyes amplió la ventaja en el complemento. Génesis le puso dramatismo al cierre con el descuento al minuto 90 de Gabriel Araujo, pero Jefryn Macías sentenció el partido con un golazo.

Con este resultado, Motagua se mantiene invicto tras 13 jornadas y alcanzó los 29 puntos, misma cantidad que el Real España, que jugará su partido pendiente ante Juticalpa para cerrar la fecha 16. Además, los azules cuentan con dos encuentros menos que los aurinegros, lo que los deja en una posición privilegiada. En el tercer lugar se ubica Olimpia con 23 unidades, seguido por Marathón y Olancho FC, ambos con 21 puntos en la pelea por los puestos de liguilla. Más abajo, los Lobos UPNFM se mantienen en la sexta posición con 17 puntos, aunque aún deben disputar su compromiso de la jornada.

Movimiento clave en la zona baja

Por su parte, Platense, que volvió a ganar en el torneo, sube al séptimo lugar con 14 puntos, los mismos que Choloma que es octavo. Génesis PN es noveno y Juticalpa decimo con 13 unidades. El Victoria dio el golpe de la jornada y goleó 3-2 a UPNFM, resultado que le permite llegar a 13 puntos y es último por diferencia de goles.