Honduras obtiene por primera vez la presidencia pro tempore de la OEA contra trata de personas

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras asumió por primera vez la presidencia pro tempore de la Novena Reunión de Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La delegación hondureña estuvo liderada por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez Ibarra. Durante su intervención, Martínez destacó el compromiso del Gobierno de Honduras con la defensa de los derechos humanos y la protección de la dignidad humana, así como la prioridad de la lucha contra la trata de personas en la agenda nacional.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación regional, el intercambio de información y las capacidades institucionales para enfrentar de forma articulada este delito transnacional. “Deseamos reconocer y agradecer especialmente el liderazgo ejercido por Guatemala durante la Octava Reunión. Su conducción permitió fortalecer el diálogo político y técnico entre los Estados. Las recomendaciones constituyen hoy una hoja de ruta fundamental para continuar fortaleciendo nuestras capacidades de prevención, protección, persecución penal y reparación integral a las víctimas”, manifestó Sua Martínez. Honduras, a través de la CICESCT coordinada por su secretaria ejecutiva, asumió esta presidencia con el compromiso de dar continuidad al trabajo regional y promover diálogos enfocados en resultados concretos contra la trata de personas.