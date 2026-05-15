Tomás Zambrano se reunió con subsecretario de EE UU para fortalecer la cooperación económica

El encuentro tuvo como eje principal la ampliación de oportunidades para las empresas estadounidenses en Honduras, así como la promoción de un clima favorable para la inversión y el comercio bilateral.

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales de Estados Unidos, Caleb Orr, para dialogar sobre el fortalecimiento de la relación económica entre ambos países.

Según el mensaje difundido por la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales, la administración del presidente Donald J. Trump busca profundizar la cooperación con sus socios regionales.

El objetivo, de acuerdo con la publicación oficial, es impulsar la prosperidad en el hemisferio mediante la diplomacia comercial y el fortalecimiento de los vínculos económicos.

Durante la reunión, las autoridades discutieron áreas estratégicas de cooperación que podrían facilitar el crecimiento de la inversión extranjera y la generación de empleo en la región.

En la reunión también participaron la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, Ana Quintana Lovett, nueva subsecretaria adjunta para Centroamérica, y Daniel Kennedy, consejero del subsecretario Orr, junto a otros funcionarios y diplomáticos.