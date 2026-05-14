Detención judicial para Yosary Valle Aguilar por asesinato de tres personas en 2016

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó detención judicial la noche de este jueves contra Yosary Yasmín Valle Aguilar, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de dos hombres y una mujer. La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana. La acusación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), contra Yosary Yasmín está relacionada con la muerte violenta de María Fernanda Pascual Muñoz y de los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, hecho ocurrido el martes 6 de septiembre de 2016, cuando las tres personas fueron encontradas sin vida en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán.

De acuerdo con las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la imputada habría recibido información de sus empleados sobre que varias personas habían ingresado a robar a una de las propiedades de la familia. En el lugar se detectaron rastros de huellas de zapato tipo burro, y con esa información habría ordenado a otro implicado rastrear la ubicación de esas personas, bajo la sospecha de que se trataba de exempleados. Posteriormente, la joven se comunicó con el hijo de Luis Alonso Valle, en ese momento menor de edad, a quien le comentó que ya tenía sospechas de quiénes habían ingresado a robar, por lo que planearon reunirse en Santa Rosa de Copán para dar seguimiento a las víctimas. Con ayuda de otros dos sospechosos, las habrían privado de libertad, llevándolas a una vivienda donde fueron torturadas y posteriormente trasladadas al lugar donde aparecieron sin vida, con múltiples heridas de arma de fuego.