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Detención judicial para Yosary Valle Aguilar por asesinato de tres personas en 2016

Un juzgado dictó detención judicial contra Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de un líder del cártel Valle Valle, por suponerla responsable de un triple asesinato

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 19:31
Detención judicial para Yosary Valle Aguilar por asesinato de tres personas en 2016

Una hija de uno de los líderes del cártel Valle Valle fue capturada este jueves en horas de la madrugada y enfrentará proceso judicial por un triple homicidio registrado en 2016.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez dictó detención judicial la noche de este jueves contra Yosary Yasmín Valle Aguilar, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de dos hombres y una mujer.

La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana.

La acusación del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), contra Yosary Yasmín está relacionada con la muerte violenta de María Fernanda Pascual Muñoz y de los hermanos Germán Antonio y Óscar Miguel Domínguez Ortiz, hecho ocurrido el martes 6 de septiembre de 2016, cuando las tres personas fueron encontradas sin vida en la aldea El Rosario, en Santa Rosa de Copán.

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De acuerdo con las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la imputada habría recibido información de sus empleados sobre que varias personas habían ingresado a robar a una de las propiedades de la familia.

En el lugar se detectaron rastros de huellas de zapato tipo burro, y con esa información habría ordenado a otro implicado rastrear la ubicación de esas personas, bajo la sospecha de que se trataba de exempleados.

Posteriormente, la joven se comunicó con el hijo de Luis Alonso Valle, en ese momento menor de edad, a quien le comentó que ya tenía sospechas de quiénes habían ingresado a robar, por lo que planearon reunirse en Santa Rosa de Copán para dar seguimiento a las víctimas.

Con ayuda de otros dos sospechosos, las habrían privado de libertad, llevándolas a una vivienda donde fueron torturadas y posteriormente trasladadas al lugar donde aparecieron sin vida, con múltiples heridas de arma de fuego.

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Tras el crimen se logró la captura del hijo menor de edad de Luis Alonso Valle, también acusado por el asesinato de las tres víctimas. Sin embargo, un juzgado de Santa Rosa de Copán lo dejó en libertad.

La hija de Arnulfo Valle, líder del cártel de los Valle Valle, fue detenida en el sector de Corinto, Omoa, luego de que autoridades guatemaltecas la descubrieron utilizando una identidad falsa. Su detención se realizó como parte de un operativo coordinado entre autoridades nacionales e internacionales.

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer fue ubicada inicialmente en territorio guatemalteco, donde se mantenía bajo una identidad falsa que le permitió evadir la acción de la justicia durante casi una década.

Posteriormente, fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad hacia Honduras, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial en su contra.

Durante esos 10 años de fuga, la acusada habría utilizado documentación falsa, haciendose pasar como Mónica Lucía Hernández Castillo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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