La ATIC inicia investigación por posible fuga de fentanilo en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Hospital Escuela, Darío Zuniga, confirmó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó una inspección en el centro asistencial para indagar sobre el manejo del fentanilo, potente opioide de uso médico que también ha sido vinculado al tráfico de drogas sintéticas. De acuerdo a declaraciones del médico a los medios de comunicación, la presencia de los agentes responde a una investigación orientada a verificar el control interno del medicamento, debido a sospechas de una posible salida irregular del fármaco desde el hospital. El director del principal centro asistencial del país aclaró que el fentanilo es de uso estrictamente hospitalario y se administra únicamente bajo la supervisión de especialistas en anestesiología.

En ese sentido, explicó que actualmente el hospital opera con dos quirófanos ambulatorios adicionales, uno modular y otro facilitado por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, lo que implica un traslado constante de medicamentos, aunque insistió en que todo se realiza bajo controles establecidos. "Entonces, obviamente, hay un trasiego de medicamentos, pero que están bajo un control estricto. Si hay, por ejemplo, salida de este en otro rumbo, por supuesto que tiene que ser investigado y en este caso pues son las autoridades correspondientes, en este caso la ATIC que está haciendo la investigación", apuntó. Agregó que "cuando tenemos la presencia de una agencia de investigación como la ATIC, debemos reforzar aún más las medidas. Hemos estado colaborando y explicando cómo es el manejo del fármaco dentro del hospital", indicó.