La ATIC inicia investigación por posible fuga de fentanilo en el Hospital Escuela

El fentanilo es un fármaco, que produce sedación, relajación del paciente y manejo del dolor en aquellos pacientes críticamente enfermos que requieren ventilación mecánica o que serán sometidos a procedimientos quirúrgicos.El Hospital Escuela mantiene una <b>vigilancia farmacológica</b> estricta sobre este tipo de medicamentos, incluyendo controles detallados del inventario, conteo de ampollas y supervisión del uso en cada procedimiento médico, reiteró Zuniga.Esta no es la primera ocasión que las autoridades realizan operativos para investigar sobre un posible desvío de fentanilo. En marzo de este la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico desarrolló a nivel nacional unas 19 inspecciones en hospitales públicos y droguerías.