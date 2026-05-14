Nasry Asfura viajará en junio a Alemania para evento de cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber regresado hace unos días de Costa Rica, el presidente Nasry Asfura ya confirmó su próximo viaje y estará por primera vez en Europa como presidente. El mandatario se trasladará en el mes de junio a Berlín, Alemania, para un evento de cambio climático, así lo confirmó la canciller Mireya Agüero a EL HERALDO.

Asfura estará en el Super Climate Berlín 2026 que se desarrollará el 9 de junio en Berlín y donde también espera reunirse con inversores. El objetivo de este evento será la implementación de infraestructura verde urbana, gestión de aguas pluviales, transición energética, soluciones ecológicas industriales, entre otros temas. Será el cuarto viaje al extranjero de Asfura Zablah desde que asumió la presidencia, los otros fueron a Estados Unidos (dos veces) y Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández. Previo a su asunción el 27 de enero del presente año estuvo en Israel y Estados Unidos.