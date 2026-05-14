  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura viajará en junio a Alemania para evento de cambio climático

Este será el cuarto viaje de Nasry Asfura al extranjero desde que tomó posesión a finales de enero

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 14:54
Nasry Asfura viajará en junio a Alemania para evento de cambio climático

El presidente Asfura estará por primera vez en Europa desde que tomó posesión en su cargo.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Tras haber regresado hace unos días de Costa Rica, el presidente Nasry Asfura ya confirmó su próximo viaje y estará por primera vez en Europa como presidente.

El mandatario se trasladará en el mes de junio a Berlín, Alemania, para un evento de cambio climático, así lo confirmó la canciller Mireya Agüero a EL HERALDO.

Gobierno de Nasry Asfura sigue analizando si mantendrá relaciones con China

Asfura estará en el Super Climate Berlín 2026 que se desarrollará el 9 de junio en Berlín y donde también espera reunirse con inversores.

El objetivo de este evento será la implementación de infraestructura verde urbana, gestión de aguas pluviales, transición energética, soluciones ecológicas industriales, entre otros temas.

Será el cuarto viaje al extranjero de Asfura Zablah desde que asumió la presidencia, los otros fueron a Estados Unidos (dos veces) y Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández.

Previo a su asunción el 27 de enero del presente año estuvo en Israel y Estados Unidos.

¿Quiénes ya no podrán seguir gozando del subsidio a la energía en Honduras?

Desde que asumió el poder, "Papi a la Orden" ha mantenido un discurso focalizado en el cuidado de las relaciones diplomáticas con naciones de la Unión Europea, Estados Unidos e Israel.

Al igual que lo hacía la presidenta Xiomara Castro, Nasry Asfura ha optado por volar en vuelos comerciales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias