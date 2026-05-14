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Nasry Asfura afirma que sí quiere traer la CICIH, pero "lleva mucho tiempo"

EL HERALDO le preguntó al presidente Nasry Asfura si finalmente traerá la CICIH al país o no

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 09:12
Nasry Asfura afirma que sí quiere traer la CICIH, pero lleva mucho tiempo

Nasry Asfura también dijo que sigue analizando el tema de China y las relaciones diplomáticas.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, estuvo la noche del 13 de mayo en la celebración del 78 aniversario de la independencia de Israel, evento donde catalogó a esa nación como un amigo y socio estratégico.

Tras brindar su discurso, el jefe de Estado atendió diversas interrogantes y una de ellas fue sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

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En días previos, la designada presidencial María Antonieta Mejía dijo que Asfura no prometió traer la CICIH y eso generó críticas hacia la actual administración.

Ante ello, EL HERALDO le preguntó al presidente si finalmente dará órdenes a Cancillería para continuar con la negociación de la CICIH que comenzó el gobierno de Xiomara Castro o declinará su instalación.

Asfura inició recordando que "el 4 de septiembre del año pasado con el CNA firmamos un documento de 12 puntos y dentro de los 12 puntos estaba la aprobación de la CICIH a Honduras y lo sigo sosteniendo".

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Sin embargo, sostuvo que la llegada de la CICIH a Honduras es un proceso tardío. "Quiero decirle que mientras eso sucede, lleva mucho tiempo", adujo.

Es por ello que "nos hemos encargado para ir avanzando de una manera más rápida en estos 103 días: CNA, ASJ, PGR y ahora la Secretaría de Transparencia la vamos a trasladar con todo el poder a la PGR para que empiecen a trabajar fuertemente en el tema legal de corrupción y todo lo necesario para que el país pueda ir garantizando una mejor justicia".

Añadió que "la Corte con el nuevo presidente tendrá cambios significativos que se van a ver en los próximos meses, la justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene más. Son los hechos al final donde se verán los resultados".

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Seguridad y elección en órganos electorales

Nasry Asfura también se refirió al tema de seguridad en el país y adelantó que "viene más equipo tanto equipo táctico como logístico, estoy seguro que con nuevas tecnologías que estamos adquiriendo va a cambiar el tema de seguridad en Honduras".

Finalmente habló del proceso de elección de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), opinando que se debe reforzar la democracia en Honduras.

"Con el tema del CNE y el TJE, el Congreso tiene la oportunidad de cambiar la historia de Honduras y podamos asegurarnos que en noviembre de 2029 no nos vuelva a pasar lo que pasó en noviembre de 2025. Todos sabemos el sacrificio y el dolor que vivimos en las elecciones pasadas, no puede volver a suceder y tenemos que asegurarnos que se respete la democracia".

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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