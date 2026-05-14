Nasry Asfura afirma que sí quiere traer la CICIH, pero "lleva mucho tiempo"

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, estuvo la noche del 13 de mayo en la celebración del 78 aniversario de la independencia de Israel, evento donde catalogó a esa nación como un amigo y socio estratégico. Tras brindar su discurso, el jefe de Estado atendió diversas interrogantes y una de ellas fue sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

En días previos, la designada presidencial María Antonieta Mejía dijo que Asfura no prometió traer la CICIH y eso generó críticas hacia la actual administración. Ante ello, EL HERALDO le preguntó al presidente si finalmente dará órdenes a Cancillería para continuar con la negociación de la CICIH que comenzó el gobierno de Xiomara Castro o declinará su instalación. Asfura inició recordando que "el 4 de septiembre del año pasado con el CNA firmamos un documento de 12 puntos y dentro de los 12 puntos estaba la aprobación de la CICIH a Honduras y lo sigo sosteniendo".

Sin embargo, sostuvo que la llegada de la CICIH a Honduras es un proceso tardío. "Quiero decirle que mientras eso sucede, lleva mucho tiempo", adujo. Es por ello que "nos hemos encargado para ir avanzando de una manera más rápida en estos 103 días: CNA, ASJ, PGR y ahora la Secretaría de Transparencia la vamos a trasladar con todo el poder a la PGR para que empiecen a trabajar fuertemente en el tema legal de corrupción y todo lo necesario para que el país pueda ir garantizando una mejor justicia". Añadió que "la Corte con el nuevo presidente tendrá cambios significativos que se van a ver en los próximos meses, la justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene más. Son los hechos al final donde se verán los resultados".

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