Congreso Nacional aprueba ascensos de más de 145 oficiales de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó este miércoles 13 de mayo los ascensos de más de 145 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes pasarán a diferentes rangos dentro de la institución castrense, luego del análisis realizado por la Comisión de Defensa y Soberanía.
El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, destacó que la votación representa el reconocimiento al trabajo y trayectoria de los oficiales promovidos, al tiempo que subrayó el riguroso proceso de evaluación que precedió a la aprobación en el pleno legislativo.
“Ya se ha llevado a cabo la votación en el Congreso Nacional de los ascensos de las Fuerzas Armadas, luego de todo el trabajo que hemos hecho en la Comisión de Defensa y Soberanía. Aquí vienen más de 145 soldados que ascienden a diferentes rangos, y eso también es reconocer el trabajo que han hecho”, expresó el parlamentario.
Bertrand aclaró además que el Congreso Nacional actuó conforme a derecho y defendió la independencia de funciones entre el Poder Legislativo y otras instituciones del Estado, al referirse a cuestionamientos relacionados con investigaciones señaladas contra algunos oficiales.
El congresista explicó que para la aprobación se siguió un procedimiento institucional que incluyó evaluaciones previas de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, una junta proponente, la Secretaría de Defensa Nacional y posteriormente la revisión de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional.
Asimismo, detalló que durante el proceso se solicitó información al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de verificar que no existieran sentencias condenatorias firmes que impidieran los ascensos.
Según informó Bertrand, el jefe de las Fuerzas Armadas, General Roosevelt Leonel Hernández Valerio, confirmó que la ceremonia oficial de ascenso se llevará a cabo este miércoles en el Campo de Parada Marte, donde los oficiales recibirán formalmente sus nuevos rangos.