Congreso Nacional aprueba ascensos de más de 145 oficiales de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional aprobó este miércoles 13 de mayo los ascensos de más de 145 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes pasarán a diferentes rangos dentro de la institución castrense, luego del análisis realizado por la Comisión de Defensa y Soberanía.

El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, destacó que la votación representa el reconocimiento al trabajo y trayectoria de los oficiales promovidos, al tiempo que subrayó el riguroso proceso de evaluación que precedió a la aprobación en el pleno legislativo.

“Ya se ha llevado a cabo la votación en el Congreso Nacional de los ascensos de las Fuerzas Armadas, luego de todo el trabajo que hemos hecho en la Comisión de Defensa y Soberanía. Aquí vienen más de 145 soldados que ascienden a diferentes rangos, y eso también es reconocer el trabajo que han hecho”, expresó el parlamentario.

Bertrand aclaró además que el Congreso Nacional actuó conforme a derecho y defendió la independencia de funciones entre el Poder Legislativo y otras instituciones del Estado, al referirse a cuestionamientos relacionados con investigaciones señaladas contra algunos oficiales.