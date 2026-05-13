Esta sería la nómina final de aspirantes para el CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La nómina final de aspirantes a cargos propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya estaría conformada y sería entregada al Congreso Nacional en las próximas horas, confiaron fuentes a EL HERALDO, por lo que proximamente se estaría dando paso al proceso de elección que deberá realizar el pleno legislativo.
El listado está listo tras concluir las etapas de evaluación, revisión de requisitos y entrevistas efectuadas a los postulantes que buscan integrar ambos organismos electorales para el próximo período.
La lista será analizada por las diferentes bancadas políticas antes de someter la elección a discusión y votación en el hemiciclo legislativo.
Estos son los hondureños que preliminarmente integran la lista de nominados a cargos electorales:
Nómina final para vacantes en el CNE
Germán Altamirano
Walter Alex Banegas
Alex Baquiz
Álvaro Bardales
Olban Coello
Eduardo Fuentes
Cinthya García
German Leitezelar
Kenneth Madrid
Fátima Mena
Santos Roberto Peña
Aixa Zelaya
Nómina final para vacantes en el TJE
Sobeyda Andino
Álvaro Bardales
Juan Berganza
Iris Claros
Landon Ducker
Karen Guandique
Arístides Mejía
Wilfredo Méndez
Víctor Murillo
Santos Roberto Peña
Mario Portillo
Karla Romero
Mariano Torres
Vilma Zúñiga.
La escogencia de los nuevos magistrados y consejeros es considerada clave de cara a los próximos procesos electorales en Honduras, por la responsabilidad que tendrán ambas instituciones en la organización, supervisión y resolución de conflictos electorales.
La sociedad civil ha insistido en que la elección debe desarrollarse bajo criterios de transparencia, independencia y capacidad profesional, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral hondureño.
Una vez se realice la entrega oficial de la lista de nominados, en las próximas horas el Congreso Nacional deberá convocar a sesión de pleno para iniciar el proceso de votación y definir a las nuevas autoridades del CNE y el TJE.