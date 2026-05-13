Esta sería la nómina final de aspirantes para el CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La nómina final de aspirantes a cargos propietarios y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ya estaría conformada y sería entregada al Congreso Nacional en las próximas horas, confiaron fuentes a EL HERALDO, por lo que proximamente se estaría dando paso al proceso de elección que deberá realizar el pleno legislativo.

El listado está listo tras concluir las etapas de evaluación, revisión de requisitos y entrevistas efectuadas a los postulantes que buscan integrar ambos organismos electorales para el próximo período.

La lista será analizada por las diferentes bancadas políticas antes de someter la elección a discusión y votación en el hemiciclo legislativo.

Estos son los hondureños que preliminarmente integran la lista de nominados a cargos electorales: