María Antonieta Mejía: "En oposición nosotros nunca prometimos la CICIH"

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, designada presidencial, dejó entrever que el gobierno de Nasry Asfura no traerá la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Mejía dejó en claro en entrevista con un medio digital del país que el presidente Asfura no prometió traer esta comisión, por lo que lo que no forma parte de su plan de gobierno.

"En oposición, nosotros nunca prometimos la CICIH y queremos dejarlo bien claro, sin embargo, sí formamos parte de un acuerdo que firmamos con el CNA para luchar contra la corrupción creando la Política Pública contra la Corrupción", dijo. En lugar de traer la CICIH, la designada afirmó que "tenemos que fortalecer nuestras instituciones para ser un Estado de derecho sólido". Sobre los primeros 100 días de gobierno, consideró que "100 días se dicen fáciles, pero realmente encontramos un Estado bastante desordenado, finanzas golpeadas, desorden administrativo y sistemas colapsados, ordenar la casa no es nada fácil".