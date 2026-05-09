  1. Inicio
  2. · Honduras

María Antonieta Mejía: "En oposición nosotros nunca prometimos la CICIH"

La designada presidencial afirmó que el gobierno de Nasry Asfura apuesta a un Estado de derecho sólido

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 10:00
María Antonieta Mejía: En oposición nosotros nunca prometimos la CICIH

La designada presidencial se refirió al tema de la CICIH y prácticamente la descartó.

Foto: Cortesía redes María Antonieta Mejía

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, designada presidencial, dejó entrever que el gobierno de Nasry Asfura no traerá la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Mejía dejó en claro en entrevista con un medio digital del país que el presidente Asfura no prometió traer esta comisión, por lo que lo que no forma parte de su plan de gobierno.

Juan Jiménez Mayor recuerda a Xiomara Castro que prometió traer la CICIH

"En oposición, nosotros nunca prometimos la CICIH y queremos dejarlo bien claro, sin embargo, sí formamos parte de un acuerdo que firmamos con el CNA para luchar contra la corrupción creando la Política Pública contra la Corrupción", dijo.

En lugar de traer la CICIH, la designada afirmó que "tenemos que fortalecer nuestras instituciones para ser un Estado de derecho sólido".

Sobre los primeros 100 días de gobierno, consideró que "100 días se dicen fáciles, pero realmente encontramos un Estado bastante desordenado, finanzas golpeadas, desorden administrativo y sistemas colapsados, ordenar la casa no es nada fácil".

¿Traerá la CICIH? Nasry Asfura anuncia una Ley de Transparencia y Anticorrupción

A criterio de la designada, el partido Libertad y Refundación (Libre) dejó golpeado el país hasta en el tema diplomático.

"Hay que recuperar la confianza después de cuatro años de relaciones diplomáticas golpeadas, no es fácil tampoco. Esos cuatro años donde golpearon al país, desmejoraron las relaciones diplomáticas", manifestó.

La CICIH fue una promesa de campaña de Xiomara Castro y el proceso quedó en negociaciones durante su gestión (2022-2026). Con la llegada de Nasry Asfura a Casa de Gobierno no se prevé que llegue esta Comisión de Naciones Unidas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias