¿Cuándo será el eclipse solar total, el fenómeno más largo del siglo?

Tegucigalpa, Honduras.-El universo ya tiene preparada una de sus funciones más impresionantes y millones de personas alrededor del mundo cuentan los días para presenciarla. El próximo 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI, un fenómeno astronómico que promete convertir el día en noche durante más de seis minutos. Según informó la agencia EFE, este espectáculo celestial alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, una cifra extraordinaria para este tipo de eventos y que no volverá a repetirse con características similares hasta dentro de 157 años. Durante ese breve pero impactante momento, la Luna cubrirá completamente al Sol, provocando una oscuridad total en pleno día y regalando una experiencia única tanto para científicos como para amantes de la astronomía.

Un espectáculo visible en varias partes del mundo

La llamada “franja de totalidad”, donde el eclipse podrá apreciarse en toda su magnitud, atravesará regiones privilegiadas del planeta como el norte de África, el Medio Oriente y parte del sur de Europa. Entre los destinos favoritos para observar este fenómeno destaca España, especialmente zonas como Euskadi y Álava, consideradas ideales para disfrutar del espectáculo astronómico dentro de la península ibérica. El eclipse también podrá verse de manera completa en Islandia y Groenlandia, mientras que en otras regiones del mundo se apreciará parcialmente. Miles de aficionados a la astronomía ya comenzaron a planificar viajes y encuentros especiales para vivir este fenómeno, considerado desde ya como una cita histórica con el cosmos.

El cielo se iluminará con efectos únicos