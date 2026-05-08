Crisis energética en Honduras: piden ahorro de 3:00 pm a 10:00 pm por tres semanas

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras ya enfrenta racionamientos de energía eléctrica debido a una alta demanda provocada por las olas de calor y las elevadas temperaturas. La demanda ha alcanzado esta semana un pico de 2,133 megavatios (MW), mientras que la disponibilidad de energía es de 2,200 MW. Esto significa que el país está a las puertas de entrar en un déficit de 70 MW. Expertos advierten que las próximas semanas serán las más críticas. Las autoridades del sector eléctrico han advertido que el incremento en el consumo responde principalmente al uso intensivo de sistemas de refrigeración durante las altas temperaturas, lo que ha presionado la capacidad de generación y podría derivar en mayores restricciones si la demanda continúa en ascenso. Algunos sugieren la necesidad de que, al igual que en 2024, la ENEE elabore un plan de despejes o racionamientos para avisar a los abonados y no cortar intempestivamente la energía eléctrica, en caso de ser necesario.

Honduras está a las puertas de un déficit de energía eléctrica

José René Barrientos, gerente del Centro Nacional de Despacho (CND), explicó que el martes 5 de mayo de 2026 se registró una demanda histórica de energía, alcanzando los 2,133 MW. La disponibilidad es de 2,200 MW, lo que significa que, de continuar así, el país entraría en un importante déficit de energía. “Estamos a 70 MW de entrar en déficit, pero hemos tenido bastantes problemas de logística, de combustible, no solo en arrendamientos de la Enee, también dentro de las empresas privadas, a las que en esta época se les está haciendo complicado. Tenemos que administrar de la mejor manera ese combustible que está en la zona sur del país”, explicó.

Se vienen semanas difíciles; piden ahorro de energía

Barrientos pidió a la población un uso racional de la energía durante las próximas dos o tres semanas, sobre todo en el horario de 3:00 pm a 10:00 pm, que corresponde a las horas de mayor demanda. Agregó que esta época es una de las más difíciles para el abastecimiento, por lo que las centrales diésel están operando durante más horas al día. “Porque necesitamos estar alimentando el servicio a todos los hondureños; si no se tiene el dinero, no se pueden cargar los combustibles a tiempo y empiezan los problemas de logística que afectan el servicio. A nadie le gusta que le quiten la energía, por eso, es muy importante mantener los flujos financieros”, dijo, en referencia a los 15 días para pagar la factura de energía eléctrica, que pasó de 28 a 15 días.

Rechazamos el uso de plantas a base de diésel, dice sindicato

Para Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de la Enee, el uso de plantas a base de diésel representa un golpe al bolsillo de los hondureños, debido a que el kilovatio hora supera los 42 centavos de dólar y esto se traslada a la factura de energía. Recomienda el uso de energías renovables como la solar, aunque esta alternativa solo sería efectiva durante el día. Aguilar explicó a EL HERALDO que rechaza la compra de más potencia con diésel, porque en momentos como estos, con el alza de los carburantes, sería “letal para el bolsillo de los hondureños”. Generalmente, la demanda es de 1,800 MW, pero actualmente supera los 2,000 MW. “También tiene que ver para cubrir esa demanda, la potencia de arrendamiento que contrató el gobierno pasado, que son 353 MW y en ese arrendamiento el combustible lo pone la ENEE, sale carísimo, sobrepasa los 40 centavos de dólar el KWH y hay muchas plantas paradas porque la ENEE no está comprando combustible porque está demasiado caro, no cuadra, por eso hemos estado en contra de ese arrendamiento”, detalló. Pormenorizó que hay circuitos de la subestación de La Lima 285 y 284, uno de los cuales tiene 66% de pérdidas. También mencionó la subestación de Circunvalación, La Puerta y Bermejo en San Pedro Sula, con pérdidas superiores al 55%.

Hidroeléctrica Cañaveral-Río Lindo opera en un 50%

El complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo está actualmente en un proceso profundo de modernización y rehabilitación (overhaul/repotenciación) con el apoyo de Japón, por lo que solo está operando en un 50%, lo que suma presión al sistema. “El Cajón ayer (jueves), anduvo en 310 MW y genera 315 MW de máximo y hay que meter la quinta turbina”. Es importante destacar que la deuda del gobierno con los generadores privados supera los L17,385 millones, lo que pone en riesgo la estabilidad del servicio eléctrico. El alto endeudamiento ha provocado problemas de flujo de caja en las generadoras, limitando su capacidad operativa.

Piden calendario de racionamientos de energía