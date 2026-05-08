Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia

Estas son las principales novedades en el mercado de fichajes del fútbol hondureño.
Dester Mónico busca equipo tras el descenso del Victoria y uno de los clubes que ya puso sus ojos en él es el Estrella Roja de Danlí, que actualmente se está jugando el boleto a Primera División y tiene en agenda al atacante.
Yethson Chávez fue una de las figuras en la salvación del Choloma y se encuentra en el radar de varios equipos, aunque los cholomeños han establecido como prioridad renovarlo.
Todo parece indicar que el futro de Erick Puerto está en el extranjero. El delantero del Platense es pretendido por clubes de Bolivia y Chipre.
Carlos Vela, gerente deportivo del Alajuelense de Costa Rica, descartó que Jeaustin Campos sea uno de los candidatos para llegar al banquillo del equipo "Manudo".
Ofir Padilla finalizó su contrato con el Platense y desde San Pedro Sula mencionan que el Marathón ya ha iniciado acercamientos con él.
A las puertas del final del Torneo Clausura 2026, Agustín Mulet no ha tenido respuesta positiva sobre su renovación.
El panameño de 21 años, Julio Dicaprio Rodríguez, no ha tenido regularidad con el Real España y se convertiría en la primera baja de los aurinegros.
Gonzalo Ritacco tiene su futuro en el aire. La continuidad del argentino depende de que Marco Tulio Aceituno convenza a Jeaustin Campos para seguir en el plantel de la Máquina.
Marcelo Pereira está por finalizar contrato con el Cartaginés de Costa Rica y todo parece indicar que su prioridad es volver al fútbol hondureño.
El CD Choloma solicitará al Real España una nueva cesión de Marco Tulio Aceituno, quien ya fue citado por el conjunto aurinegro para sumarse a la pretemporada.
Finalmente, Carlos "Chato" Padilla seguirá siendo el técnico del CD Choloma tras lograr la salvación.
Pese a iniciar de gran manera en el San Lorenzo de Almagro, Rodrigo Auzmendi tendría que volver a cambiar de equipo, después de que los argentinos no pagaron el cargo por el préstamo del exdelantero del Motagua, que tendrá que irse a los Gallos Blancos del Querétaro, club dueño de su ficha.
Olimpia y Motagua se estarían disputando el fichaje del defensor Jainer Bermúdez, que a sus 16 años dejó gratas sensaciones con el CD Choloma.
La continuidad de Santiago Ramírez en el Olimpia es una incógnita. El uruguayo apenas ha contado para Eduardo Espinel y podría dejar la Cueva del León una vez finalizado el torneo.
Carlos "El Mango" Sánchez tampoco tiene clara su continuidad con Olimpia. Su contrato finaliza este torneo.
La etapa de Marcelo Santos con Motagua está por llegar a su final. El futbolista finaliza contrato y continúa sin renovar.
Josman Figueroa tendría las horas contadas en Olimpia. Finaliza contrato este torneo y la directiva no tendría contemplada su renovación.