  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia

El mercado de fichajes en el fútbol hondureño sigue su marcha. Rodrigo Auzmendi tendría un inesperado cambio de aires, Motagua perdería a un referente y Olimpia trabaja en renovaciones

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 11:16
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
1 de 18

Estas son las principales novedades en el mercado de fichajes del fútbol hondureño.

 Foto: El Heraldo
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
2 de 18

Dester Mónico busca equipo tras el descenso del Victoria y uno de los clubes que ya puso sus ojos en él es el Estrella Roja de Danlí, que actualmente se está jugando el boleto a Primera División y tiene en agenda al atacante.

 Foto: El Heraldo
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
3 de 18

Yethson Chávez fue una de las figuras en la salvación del Choloma y se encuentra en el radar de varios equipos, aunque los cholomeños han establecido como prioridad renovarlo.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
4 de 18

Todo parece indicar que el futro de Erick Puerto está en el extranjero. El delantero del Platense es pretendido por clubes de Bolivia y Chipre.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
5 de 18

Carlos Vela, gerente deportivo del Alajuelense de Costa Rica, descartó que Jeaustin Campos sea uno de los candidatos para llegar al banquillo del equipo "Manudo".
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
6 de 18

Ofir Padilla finalizó su contrato con el Platense y desde San Pedro Sula mencionan que el Marathón ya ha iniciado acercamientos con él.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
7 de 18

A las puertas del final del Torneo Clausura 2026, Agustín Mulet no ha tenido respuesta positiva sobre su renovación.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
8 de 18

El panameño de 21 años, Julio Dicaprio Rodríguez, no ha tenido regularidad con el Real España y se convertiría en la primera baja de los aurinegros.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
9 de 18

Gonzalo Ritacco tiene su futuro en el aire. La continuidad del argentino depende de que Marco Tulio Aceituno convenza a Jeaustin Campos para seguir en el plantel de la Máquina.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
10 de 18

Marcelo Pereira está por finalizar contrato con el Cartaginés de Costa Rica y todo parece indicar que su prioridad es volver al fútbol hondureño.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
11 de 18

El CD Choloma solicitará al Real España una nueva cesión de Marco Tulio Aceituno, quien ya fue citado por el conjunto aurinegro para sumarse a la pretemporada.

 Foto: El Heraldo
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
12 de 18

Finalmente, Carlos "Chato" Padilla seguirá siendo el técnico del CD Choloma tras lograr la salvación.

 Foto: El Heraldo
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
13 de 18

Pese a iniciar de gran manera en el San Lorenzo de Almagro, Rodrigo Auzmendi tendría que volver a cambiar de equipo, después de que los argentinos no pagaron el cargo por el préstamo del exdelantero del Motagua, que tendrá que irse a los Gallos Blancos del Querétaro, club dueño de su ficha.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
14 de 18

Olimpia y Motagua se estarían disputando el fichaje del defensor Jainer Bermúdez, que a sus 16 años dejó gratas sensaciones con el CD Choloma.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
15 de 18

La continuidad de Santiago Ramírez en el Olimpia es una incógnita. El uruguayo apenas ha contado para Eduardo Espinel y podría dejar la Cueva del León una vez finalizado el torneo.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
16 de 18

Carlos "El Mango" Sánchez tampoco tiene clara su continuidad con Olimpia. Su contrato finaliza este torneo.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
17 de 18

La etapa de Marcelo Santos con Motagua está por llegar a su final. El futbolista finaliza contrato y continúa sin renovar.
Fichajes: Auzmendi se va a México, Motagua a punto de perder figura y renovaciones en Olimpia
18 de 18

Josman Figueroa tendría las horas contadas en Olimpia. Finaliza contrato este torneo y la directiva no tendría contemplada su renovación.

Cargar más fotos