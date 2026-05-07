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"Salió en silla de ruedas": revelan detalles de la pelea entre jugadores del Real Madrid

Lo que inició con una serie de reclamos fue escalando a duras entradas durante el entrenamiento hasta una pelea en donde Valverde quedó inconsciente

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 14:55
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Esta es la cronología de cómo se dio la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid.

 Fotos: EFE
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Durante el entrenamiento del miércoles, Valverde y Tchouaméni tuvieron una bronca en la que intervinieron sus compañeros para que no escalara a mayores.

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Este jueves, los dos futbolistas se volvieron a ver las caras tras el incidente y lejos de hacer las paces escalaron las tensiones.

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Valverde se negó a saludar a Tchouaméni y rápidamente le comenzó a reclamar al suponerlo responsable de filtrar lo que había sucedido el día anterior, cosa que el francés negó.

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Luego todo se trasladó al entrenamiento. Ahí Valverde y Tchoauméni se realizaron entradas con mucha fuerza ante la vista atónita de sus compañeros.

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Según testigos, durante el entrenamiento Valverde continuó con sus acusaciones contra el francés, quien le pidió que se calmara y le bajara a la hostilidad sin lograr su cometido.

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La tensión entre Tchouaméni y Valverde se trasladó hasta el vestuario, en donde el francés se hartó de los reclamos del charrúa y le propinó un puñetazo en el rostro.

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El golpe de Tchouaméni hizo caer a Valverde, quien llegó a perder el conocimiento e incluso se hizo una brecha en el ojo producto de su impacto con el suelo.

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Valverde perdió la conciencia y tuvo que abandonar la ciudad deportiva con destino a un hospital en silla de ruedas.

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Personas que se encontraban cerca del lugar al momento de la pelea llegaron ya una vez había pasado todo y lo único que podían hacer era hablar con los demás jugadores para entender qué había pasado.

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Valverde fue llevado a la clínica, mientras que Tchoauméni abandonó la Ciudad Deportiva de Valdebebas en su vehículo.

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Al uruguayo le tuvieron que hacer puntos de sutura y el club merengue informó que sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo obliga a mantener un reposo de 14 días.

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La entidad que dirige Florentino Pérez abrió un expediente disciplinario con ambos futbolistas y adelantó que en su momento comunicará qué pasará con ambos futbolistas.

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