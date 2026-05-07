"Salió en silla de ruedas": revelan detalles de la pelea entre jugadores del Real Madrid

Esta es la cronología de cómo se dio la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid.
Durante el entrenamiento del miércoles, Valverde y Tchouaméni tuvieron una bronca en la que intervinieron sus compañeros para que no escalara a mayores.
Este jueves, los dos futbolistas se volvieron a ver las caras tras el incidente y lejos de hacer las paces escalaron las tensiones.
Valverde se negó a saludar a Tchouaméni y rápidamente le comenzó a reclamar al suponerlo responsable de filtrar lo que había sucedido el día anterior, cosa que el francés negó.
Luego todo se trasladó al entrenamiento. Ahí Valverde y Tchoauméni se realizaron entradas con mucha fuerza ante la vista atónita de sus compañeros.
Según testigos, durante el entrenamiento Valverde continuó con sus acusaciones contra el francés, quien le pidió que se calmara y le bajara a la hostilidad sin lograr su cometido.
La tensión entre Tchouaméni y Valverde se trasladó hasta el vestuario, en donde el francés se hartó de los reclamos del charrúa y le propinó un puñetazo en el rostro.
El golpe de Tchouaméni hizo caer a Valverde, quien llegó a perder el conocimiento e incluso se hizo una brecha en el ojo producto de su impacto con el suelo.
Valverde perdió la conciencia y tuvo que abandonar la ciudad deportiva con destino a un hospital en silla de ruedas.
Personas que se encontraban cerca del lugar al momento de la pelea llegaron ya una vez había pasado todo y lo único que podían hacer era hablar con los demás jugadores para entender qué había pasado.
Valverde fue llevado a la clínica, mientras que Tchoauméni abandonó la Ciudad Deportiva de Valdebebas en su vehículo.
Al uruguayo le tuvieron que hacer puntos de sutura y el club merengue informó que sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo obliga a mantener un reposo de 14 días.
La entidad que dirige Florentino Pérez abrió un expediente disciplinario con ambos futbolistas y adelantó que en su momento comunicará qué pasará con ambos futbolistas.