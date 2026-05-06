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Fuerte pelea entre otros dos jugadores de Real Madrid: Se destapa nuevo escándalo merengue

Las diferencias personales son cada vez más evidentes y existen grupos que ni siquiera se dirigen la palabra

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 18:31
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Ahora fue el capitán Fede Valverde. Siguen las peleas en Real Madrid y la cosa está a punto de terminar de la peor manera en el vestuario.

Fotos: Cortesía.
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La presión en el Real Madrid ha estallado por completo en este tramo final de la temporada. El vestuario blanco atraviesa un momento delicado que ya resulta imposible de disimular ante la opinión pública.
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Según informa el diario Marca, el entrenamiento de hoy en Valdebebas fue el escenario de un incidente serio. Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un encontronazo que estuvo cerca de llegar a las manos.
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Todo comenzó con una entrada fuerte durante un ejercicio rutinario de fútbol en espacios reducidos. Lo que debía ser un lance del juego se transformó rápidamente en una discusión fuera de control.
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Los dos futbolistas se encararon con furia, llegando incluso a los empujones ante la mirada de sus compañeros. La bronca no terminó en el césped, sino que se trasladó con la misma intensidad al vestuario.
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Este episodio refleja el profundo deterioro interno que sufre el grupo en las últimas semanas de competición. La armonía que caracterizaba al equipo parece haber desaparecido por completo debido a los malos resultados.
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El Real Madrid se encuentra ya sin opciones reales de pelear por los grandes títulos de la temporada. Este vacío de objetivos ha generado un clima de frustración y división constante entre los jugadores.
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Las diferencias personales son cada vez más evidentes y existen grupos que ni siquiera se dirigen la palabra. La fractura interna es tan grande que la convivencia diaria en la ciudad deportiva es insostenible.
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Uno de los puntos de mayor conflicto es la relación de la plantilla con Álvaro Arbeloa, parte del cuerpo técnico. Se rumorea que hasta seis futbolistas han cortado cualquier tipo de comunicación con él.
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A este incendio se suma el reciente altercado entre el central Antonio Rüdiger y el joven Álvaro Carreras. Aunque el club intentó restarle importancia, el propio jugador español confirmó que hubo un roce serio.
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Desde las oficinas del club se intenta vender una imagen de unidad, pero la realidad es mucho más oscura. El desgaste emocional de los futbolistas es palpable y la temporada se les está haciendo eterna.
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El momento para esta explosión de nervios no podría ser peor para los intereses del conjunto madrileño. El próximo domingo se disputa el Clásico en Barcelona, un partido que marca el destino final del curso.
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El equipo azulgrana llega en una posición inmejorable y con la moral por las nubes ante su eterno rival. Al Barcelona le basta con un solo punto para proclamarse campeón de Liga frente a toda su afición.
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Ver al máximo rival celebrar el título en su cara sería el golpe de gracia para un Madrid hundido. Un escenario que supondría el peor desenlace posible para un año lleno de polémicas y fracturas.
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La afición blanca observa con preocupación cómo su equipo se desmorona justo antes de la cita más importante. El futuro del proyecto parece pender de un hilo tras estos graves incidentes en Valdebebas.
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