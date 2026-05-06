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Linda chica engañó a futbolista y se metió con su tío: El grave escándalo que sacude Costa Rica

El deportista mantuvo una relación sentimental con una joven antes de que sus caminos se separaran de manera polémica

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 13:11
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Futbolista costarricense anuncia que no regresará a Xelajú tras escándalo y publica su comunicado oficial. Involucra traición de su exnovia.

Fotos: Cortesía.
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El futbolista costarricense Derrickson Quirós decidió alzar la voz. A través de un comunicado oficial, explicó los motivos personales que le impiden unirse al Xelajú MC.
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La situación que enfrenta el jugador es compleja y delicada. Quirós fue notificado sobre un reclamo de paternidad y una demanda por pensión alimenticia que debe resolver legalmente.
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El origen de este conflicto se remonta a cuatro años atrás. En ese entonces, el deportista mantuvo una relación sentimental con una joven antes de que sus caminos se separaran.
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Lo sorprendente del relato surge después de esa ruptura. Según Quirós, la joven inició posteriormente un vínculo amoroso con un tío cercano al propio futbolista.
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El caso dio un giro inesperado hace apenas unos meses. El tío del jugador fue detenido por las autoridades y actualmente se encuentra privado de su libertad en prisión.
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Fue precisamente tras la detención del tío cuando la mujer cambió su versión. Ella aseguró recientemente que el padre de su hijo es, en realidad, Derrickson Quirós.
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Ante esta fuerte acusación, el futbolista ha tomado una postura firme. Su prioridad inmediata es someterse a una prueba de ADN para confirmar o descartar el parentesco.
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"El objetivo es aclarar la situación y continuar el proceso como dicta la ley", afirmó el jugador. Él busca transparencia para proteger su integridad y la del menor.
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Respecto a la pensión alimenticia, Quirós admitió que aún no tiene el dinero total. Al ser notificado por la justicia, debe reunir una suma importante para cumplir el pago.
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El jugador aseguró que está haciendo esfuerzos extraordinarios para conseguir los fondos. Quiere cumplir con sus obligaciones legales en el menor tiempo posible para volver a jugar.
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Además de lo económico, el tico ya busca asesoría legal especializada. Un equipo de abogados lo guiará para enfrentar la demanda y resolver su estatus migratorio y laboral.
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Quirós aprovechó el espacio para desmentir rumores malintencionados. Negó rotundamente que su ausencia se deba a fiestas, indisciplina o conductas poco profesionales fuera de la cancha.
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El defensor subrayó que su compromiso con el Xelajú MC y con su carrera sigue intacto. Su deseo más grande es solucionar este lío familiar para regresar pronto a los entrenamientos.
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Finalmente, agradeció a la afición y a quienes confían en su trayectoria. El club altense permanece a la espera de que su jugador resuelva este proceso jurídico en su país.
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