Linda chica engañó a futbolista y se metió con su tío: El grave escándalo que sacude Costa Rica

Futbolista costarricense anuncia que no regresará a Xelajú tras escándalo y publica su comunicado oficial. Involucra traición de su exnovia.
El futbolista costarricense Derrickson Quirós decidió alzar la voz. A través de un comunicado oficial, explicó los motivos personales que le impiden unirse al Xelajú MC.
La situación que enfrenta el jugador es compleja y delicada. Quirós fue notificado sobre un reclamo de paternidad y una demanda por pensión alimenticia que debe resolver legalmente.
El origen de este conflicto se remonta a cuatro años atrás. En ese entonces, el deportista mantuvo una relación sentimental con una joven antes de que sus caminos se separaran.
Lo sorprendente del relato surge después de esa ruptura. Según Quirós, la joven inició posteriormente un vínculo amoroso con un tío cercano al propio futbolista.
El caso dio un giro inesperado hace apenas unos meses. El tío del jugador fue detenido por las autoridades y actualmente se encuentra privado de su libertad en prisión.
Fue precisamente tras la detención del tío cuando la mujer cambió su versión. Ella aseguró recientemente que el padre de su hijo es, en realidad, Derrickson Quirós.
Ante esta fuerte acusación, el futbolista ha tomado una postura firme. Su prioridad inmediata es someterse a una prueba de ADN para confirmar o descartar el parentesco.
"El objetivo es aclarar la situación y continuar el proceso como dicta la ley", afirmó el jugador. Él busca transparencia para proteger su integridad y la del menor.
Respecto a la pensión alimenticia, Quirós admitió que aún no tiene el dinero total. Al ser notificado por la justicia, debe reunir una suma importante para cumplir el pago.
El jugador aseguró que está haciendo esfuerzos extraordinarios para conseguir los fondos. Quiere cumplir con sus obligaciones legales en el menor tiempo posible para volver a jugar.
Además de lo económico, el tico ya busca asesoría legal especializada. Un equipo de abogados lo guiará para enfrentar la demanda y resolver su estatus migratorio y laboral.
Quirós aprovechó el espacio para desmentir rumores malintencionados. Negó rotundamente que su ausencia se deba a fiestas, indisciplina o conductas poco profesionales fuera de la cancha.
El defensor subrayó que su compromiso con el Xelajú MC y con su carrera sigue intacto. Su deseo más grande es solucionar este lío familiar para regresar pronto a los entrenamientos.
Finalmente, agradeció a la afición y a quienes confían en su trayectoria. El club altense permanece a la espera de que su jugador resuelva este proceso jurídico en su país.