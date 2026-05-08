Hora y dónde ver: así se jugará la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las triangulares del Torneo Clausura 2026 están cumpliendo con todas las expectativas. Tras dos fechas disputadas, la clasificación en ambos grupos está bastante apretada y se espera un cierre cargado de dramatismo para la segunda fase del campeonato. Este sábado se disputa la tercera jornada de la liguilla con dos partidos clave que podrían marcar el camino hacia la gran final. Motagua, Olancho FC, Real España y Olimpia verán acción este sábado buscando mantener vivas sus aspiraciones de hacerse con el liderato y seguir soñando con el título.

Las actividades inician en el estadio Chelato Uclés, en donde Motagua recibe al Olancho FC. En la previa, este parecía ser el duelo entre los dos candidatos para ganar el grupo B, sin embargo, el Génesis ha puesto de cabeza el sector tras iniciar su camino con un empate frente a las águilas y el triunfo en su visita a los Potros. Los de Javier López, que en este campeonato no pudieron vencer a los olanchanos en las vueltas regulares, tienen una prueba de fuego ante los de Jhon Jairo López, que saben que si pierden en Tegucigalpa prácticamente estarán diciendo adiós al título. La actividad continúa después en San Pedro Sula con una auténtica final adelantada. Real España recibe al Olimpia en el Estadio Morazán en un juego de vida o muerte para los de Jeaustin Campos. Una derrota frente a los merengues dejaría al límite a los aurinegros, que tendrían que ganar sus dos partidos restantes y esperar que los Leones no sumen ningún punto. Eduardo Espinel y compañía son conscientes que si ganan el sábado estarán muy cerca de sellar su pase a la final.

Hora y dónde ver

La actividad de la jornada 3 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 inicia a las 6:00 p.m. con el compromiso entre Motagua y Olancho FC en Tegucigalpa. Posteriormente, a las 8:15 p.m., Real España y Olimpia protagonizarán una nueva edición del clásico. Ambos partidos serán transmitidos por Deportes TVC.

Jornada 3 de las triangulares