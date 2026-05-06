Tabla de posiciones triangulares Liga Nacional: Olimpia y Génesis son líderes de grupo

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 2 de las triangulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su fin este miércoles 6 de mayo y dejó movimientos importantes en ambos grupos, además de varias sorpresas en la lucha por los boletos a la gran final. En el Grupo B, Génesis PN dio el golpe sobre la mesa tras vencer 3-1 al Olancho FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. El conjunto dirigido por Fernando Mira aprovechó su localía y sumó un triunfo clave que lo coloca como líder solitario de la tabla.

Con este resultado, los caninos alcanzaron cuatro puntos en dos presentaciones, luego del empate 1-1 conseguido frente al Motagua en la primera jornada. Por su parte, las Águilas Azules descansaron en esta fecha y se mantienen con una unidad, mientras que los Potros quedaron en el fondo del grupo sin sumar puntos. En el Grupo A, el cierre de la jornada estuvo a cargo del clásico entre Olimpia y Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los Albos se hicieron fuertes en casa y derrotaron 2-0 al conjunto Verdolaga para tomar el liderato de su sector. Tanto Olimpia como Marathón cuentan con tres puntos, pero el equipo capitalino ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles. Real España, que descansó en esta segunda fecha, es último del grupo tras caer 1-0 ante los sampedranos en la jornada inaugural.

La actividad de las triangulares continuará este fin de semana con partidos determinantes. Real España recibirá al Olimpia en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, mientras que Olancho FC se enfrentará al Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Tabla de posiciones