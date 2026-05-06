Olancho FC vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- Las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúan este miércoles 6 de mayo con un duelo que promete emociones desde el arranque. Olancho FC recibe a Génesis PN en el primer partido de la jornada 2, en un choque clave dentro del grupo B.

Los Potros hacen su estreno en esta fase luego de clasificar en la cuarta posición con 32 puntos. El equipo dirigido por Jhon Jairo López tuvo una notable mejoría con el paso de las jornadas y ahora buscará trasladar ese buen momento a la etapa decisiva del campeonato, donde apunta a meterse de lleno en la lucha por el título.

Enfrente estará el siempre complicado Génesis de Fernando Mira, que ya sumó en la primera jornada tras empatar 1-1 ante Motagua en el Estadio Carlos Miranda. Ese resultado dejó en evidencia lo parejo del grupo, donde cada punto puede ser determinante en la pelea por avanzar a la final.

El Estadio Juan Ramón Brevé Vargas volverá a ser el escenario de este enfrentamiento, que ya tiene antecedentes recientes. Ambos equipos se midieron el pasado 30 de abril en ese mismo recinto, en el cierre de las vueltas regulares, y protagonizaron un vibrante empate 2-2. Aquel resultado fue clave para que Génesis lograra meterse en puestos de clasificación con 23 unidades.

La paridad ha sido la constante entre estos clubes durante el Clausura 2026. En la primera vuelta también igualaron sin goles en el Estadio Suazo Córdova, en duelo correspondiente a la jornada 11 disputado el 10 de marzo.

Con estos antecedentes, todo apunta a un partido cerrado, intenso y con mucho en juego desde el pitazo inicial.