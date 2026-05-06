Violencia contra mujeres deja tres víctimas mortales en menos de 24 horas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La violencia contra las mujeres continúa cobrando vidas en Honduras. En menos de 24 horas, tres mujeres fueron asesinadas en distintos hechos ocurridos en los departamentos de Olancho y Cortés. De acuerdo con cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), al menos 84 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alarma a distintos sectores sociales. Estos últimos casos han causado conmoción en Honduras.

Adolescente de 14 años es asesinada en Juticalpa

Uno de los casos que más consternación ha generado ocurrió en Juticalpa, Olancho, donde una menor identificada como Carmen Maribel Rosales, de apenas 14 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni han detallado si existen personas sospechosas vinculadas al asesinato de la adolescente. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para realizar las primeras investigaciones, mientras familiares y vecinos lamentan el hecho violento que ha causado indignación debido a la corta edad de la víctima.

Joven muere tras ataque armado dentro de su vivienda

Horas después, otro crimen se registró en Catacamas, Olancho. La víctima fue identificada como Lissi Matute, de 22 años, quien fue atacada a disparos por sujetos armados que ingresaron a su vivienda. Tras resultar gravemente herida, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital San Francisco; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Madre e hijo son atacados a balazos en San Pedro Sula

Mientras tanto, en San Pedro Sula, Cortés, se registró otro hecho violento en la colonia San Carlos de Sula, cerca del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), donde una madre y su hijo fueron atacados a disparos dentro de un vehículo. Las víctimas fueron identificadas como Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 33 años, e Isidora Padilla Cardona, de 72 años. Según versiones preliminares, un hombre armado descendió de otro vehículo y abrió fuego directamente contra los ocupantes del automóvil. Posteriormente, el sospechoso habría despojado a otro conductor de su carro para escapar de la escena.