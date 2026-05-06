Olimpia vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 2 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras regalará este miércoles 6 de mayo uno de los partidos más atractivos de la fase: el enfrentamiento entre Olimpia y Marathón en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El conjunto merengue comenzará su camino en esta etapa definitiva del campeonato con la obligación de responder ante su afición. Aunque logró clasificar entre los mejores del torneo, el cierre de las vueltas regulares dejó algunas dudas en el rendimiento del equipo, que terminó ubicado en la tercera posición de la tabla.

Ahora, el técnico uruguayo Eduardo Espinel buscará que Olimpia recupere su mejor versión en el momento más importante del semestre. La meta de los capitalinos es clara: avanzar a una nueva final y seguir en la pelea por conquistar un histórico tricampeonato en el fútbol hondureño.

Enfrente estará un Marathón que llega motivado tras iniciar con pie derecho las triangulares. Los verdolagas derrotaron 1-0 a Real España en el clásico sampedrano y asumieron el liderato del Grupo A, resultado que fortaleció el ambiente dentro del plantel dirigido por Pablo Lavallén.

Los antecedentes recientes reflejan lo equilibrada que ha sido la serie entre ambos clubes. En la fase regular, Marathón se impuso 2-1 en el primer duelo disputado en marzo, mientras que Olimpia devolvió el golpe con el mismo marcador en abril, dejando la rivalidad completamente abierta para este nuevo capítulo.

Además, tanto Olimpia como Marathón llegan sin futbolistas suspendidos, por lo que ambos entrenadores tendrían disponible la base de sus equipos habituales para un compromiso que promete intensidad y mucha disputa en cada sector del campo.

Aunque el cuadro albo suele hacerse fuerte en Tegucigalpa y parte con cierta ventaja por su experiencia en estas instancias, el buen momento futbolístico del “Monstruo Verde” convierte el duelo en uno de pronóstico reservado.

El partido entre Olimpia y Marathón está programado para las 8:15 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.