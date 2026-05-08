Rubio espera "hoy" una respuesta de Irán para una negociación "seria" de paz

Roma, Italia.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró este viernes que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz, dijo después de reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando una respuesta de ellos. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación", afirmó en una rueda de prensa.

Las declaraciones de Rubio se producen cuando se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y tras las repentinas tensiones entre ambas partes de la víspera en el estrecho de Ormuz, con una serie de ataques recíprocos. El secretario estadounidense fue preguntado sobre la guerra con la República Islámica y aseguró que "todo el mundo está de acuerdo en que es inaceptable que Irán tenga un arma nuclear".