Marco Rubio viaja a Roma para reconducir la relación con el papa León XIV y Giorgia Meloni

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió este miércoles rumbo a Roma con el objetivo de reencauzar la relación con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras las duras críticas de Donald Trump.

Rubio, de confesión católica, llegará el jueves por la mañana a la capital italiana y se desplazará al Vaticano para mantener una audiencia con el pontífice, mientras que el viernes será recibido por Meloni antes de regresar a Washington.

León XIV, primer papa estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un desencuentro a distancia con el mandatario republicano, esta vez a cuenta de la guerra en Irán.

El 7 de abril, el papa calificó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Irán, a lo que el mandatario respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".

El republicano compartió además en sus redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, algo que indignó a parte de la comunidad católica.

Una semana después, León XIV dio por zanjada la cuestión al asegurar que no teme a la Administración Trump ni tiene interés en debatir con el mandatario.

Sin embargo, Trump volvió a arremeter contra el papa esta semana, cuando el viaje de Rubio al Vaticano ya había sido anunciado oficialmente, y lo acusó de "poner en peligro a muchos católicos" porque "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear".