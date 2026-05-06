Suegra le disparó más de 10 veces a la exreina Carolina Flores; asegura que el arma se activó sola

El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores ha dado un giro tras la difusión de presuntos escritos atribuidos a su suegra, Erika María Guadalupe Herrera, quien se encuentra bajo arresto en Venezuela. Esto dijo:
De acuerdo con reportes de medios como Radio Fórmula, La Razón y el periodista Nacho Lozano, las anotaciones habrían sido encontradas en el teléfono celular de la sospechosa, donde intenta explicar el hecho como un supuesto accidente.
Según las publicaciones difundidas por la creadora de contenido conocida como ‘La Parcera Justin’, los mensajes habrían sido dirigidos a su hijo Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, en medio de tensiones familiares.
En uno de los textos citados, la presunta implicada afirma: “No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar... Era como darle cinturonazos, pero por Dios que se disparó sola”.
En otra de las supuestas notas, la mujer sostiene que el arma no fue utilizada con intención y que su accionamiento ocurrió de forma inesperada, describiéndolo como algo “casi automático”.
“Sentía que había perdido todo porque antes de ella, éramos felices [...] No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar. Cuando me preguntaste qué había hecho, sólo castigarla por grosera y mamona, pero no para hacerle daño, yo tenía el arma para protegerme y eso hice”, menciona.
Pese a esa versión, los informes forenses revelados por distintos comunicadores contradicen la narrativa del accidente, al señalar que la víctima recibió múltiples impactos de bala.
El presentador Francisco Zea informó que la joven modelo fue herida con más de 10 disparos, localizados principalmente en la cabeza y el tórax, lo que refleja la gravedad del ataque.
El expediente también describe lesiones en el pómulo izquierdo, el cuello y la región occipital, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa y no accidental.
El caso continúa bajo investigación, mientras el testimonio de Alejandro Sánchez, quien señala a su madre como responsable, se mantiene como uno de los elementos clave dentro del proceso judicial.