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Suegra le disparó más de 10 veces a la exreina Carolina Flores; asegura que el arma se activó sola

"Quería castigarla por grosera y mamona, pero no para hacerle daño", menciona en uno de los escritos Erika Guadalupe, quien le disparó más de 10 veces a su nuera

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 08:37
Suegra le disparó más de 10 veces a la exreina Carolina Flores; asegura que el arma se activó sola
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El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores ha dado un giro tras la difusión de presuntos escritos atribuidos a su suegra, Erika María Guadalupe Herrera, quien se encuentra bajo arresto en Venezuela. Esto dijo:

 Foto: Redes sociales
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De acuerdo con reportes de medios como Radio Fórmula, La Razón y el periodista Nacho Lozano, las anotaciones habrían sido encontradas en el teléfono celular de la sospechosa, donde intenta explicar el hecho como un supuesto accidente.

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Según las publicaciones difundidas por la creadora de contenido conocida como ‘La Parcera Justin’, los mensajes habrían sido dirigidos a su hijo Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, en medio de tensiones familiares.

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En uno de los textos citados, la presunta implicada afirma: “No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar... Era como darle cinturonazos, pero por Dios que se disparó sola”.

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En otra de las supuestas notas, la mujer sostiene que el arma no fue utilizada con intención y que su accionamiento ocurrió de forma inesperada, describiéndolo como algo “casi automático”.

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“Sentía que había perdido todo porque antes de ella, éramos felices [...] No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar. Cuando me preguntaste qué había hecho, sólo castigarla por grosera y mamona, pero no para hacerle daño, yo tenía el arma para protegerme y eso hice”, menciona.

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Pese a esa versión, los informes forenses revelados por distintos comunicadores contradicen la narrativa del accidente, al señalar que la víctima recibió múltiples impactos de bala.

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El presentador Francisco Zea informó que la joven modelo fue herida con más de 10 disparos, localizados principalmente en la cabeza y el tórax, lo que refleja la gravedad del ataque.

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El expediente también describe lesiones en el pómulo izquierdo, el cuello y la región occipital, lo que refuerza la hipótesis de una agresión directa y no accidental.

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El caso continúa bajo investigación, mientras el testimonio de Alejandro Sánchez, quien señala a su madre como responsable, se mantiene como uno de los elementos clave dentro del proceso judicial.

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