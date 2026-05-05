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10 series por el Día de la Madre: desde historias conmovedoras hasta comedias imperdibles

El Día de la Madre también puede celebrarse frente a la pantalla. Ya sea para reír, llorar o simplemente compartir tiempo juntas, hay series que capturan perfectamente lo que significa ser mamá

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 17:13
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Aquí una selección de 10 series ideales para maratonear, con opciones para todos los gustos y dónde puede verlas.
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Jane the Virgin. Dónde ver: Netflix. Una mezcla de comedia, drama y telenovela moderna que destaca las relaciones entre madres, hijas y abuelas.
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This Is Us. Dónde ver: Hulu. Una serie que explora la maternidad desde múltiples perspectivas, con momentos profundamente emotivos. Prepárate para llorar (mucho).
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Gilmore Girls. Dónde ver: Netflix, Hulu. Una de las relaciones madre-hija más icónicas de la televisión. Lorelai y Rory combinan humor, complicidad y conflictos reales en una historia que sigue conectando generaciones.
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The Marvelous Mrs. Maisel. Dónde ver: Prime Video. Aunque no gira solo en torno a la maternidad, muestra el desafío de ser madre mientras se construye una identidad propia.
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The Letdown. Dónde ver: Netflix. Una joya poco conocida que muestra la maternidad sin idealizarla: agotamiento, inseguridades y humor incómodo.
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Modern Family. Dónde ver: Disney+. Una comedia que retrata distintos tipos de familia y estilos de crianza, con personajes entrañables y situaciones muy reales.
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Workin' Moms. Dónde ver: Netflix. Una mirada honesta (y muy divertida) sobre la maternidad moderna, el trabajo y la presión social.
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Ginny & Georgia. Dónde ver: Netflix. Una relación madre-hija completamente distinta a la típica: intensa, imperfecta y llena de secretos. Georgia no es la mamá tradicional, y Ginny tampoco es la hija fácil, pero ahí está justamente lo interesante.
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This Is Going to Hurt. Dónde ver: AMC+ / plataformas digitales. Aunque no es exclusivamente sobre maternidad, ofrece una visión cruda del embarazo y el sistema de salud.
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Fuller House. Dónde ver: Netflix. Secuela de una clásica serie familiar, ahora con nuevas generaciones y el mismo espíritu hogareño.

 Melissa Stephania López Nájera
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Big Little Lies. Dónde ver: Max. Drama intenso que muestra el lado más complejo de la maternidad, incluyendo la protección, el miedo y los secretos.

 Melissa Stephania López Nájera
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