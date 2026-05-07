Cristiano Ronaldo llega a 971 goles y se acerca a su primer título en Arabia

Riad, Arabia Saudita.- El Al Nassr de Cristiano Ronaldo está a un paso de convertirse en el nuevo campeón de la Liga de Arabia Saudita tras derrotar 2-4 a Al Shabab en un partido marcado que volvió a tener como protagonista al astro portugués.

A parte del contundente triunfo que lo pone a un solo punto de asegurar el título, CR7 volvió a marcar gol y ya suma 971 en su carrera futbolística, quedándose a 29 dianas de distancia para alcanzar las 1,000 anotaciones como jugador profesional.