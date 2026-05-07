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Cristiano Ronaldo llega a 971 goles y se acerca a su primer título en Arabia

El astro portugués marcó en la victoria de Al Nassr para sumar una nueva anotación en su cuenta particular y acercar a su equipo al título en la Liga Saudí

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 17:25

Riad, Arabia Saudita.- El Al Nassr de Cristiano Ronaldo está a un paso de convertirse en el nuevo campeón de la Liga de Arabia Saudita tras derrotar 2-4 a Al Shabab en un partido marcado que volvió a tener como protagonista al astro portugués.

A parte del contundente triunfo que lo pone a un solo punto de asegurar el título, CR7 volvió a marcar gol y ya suma 971 en su carrera futbolística, quedándose a 29 dianas de distancia para alcanzar las 1,000 anotaciones como jugador profesional.

Desde muy temprano, Al Nassr impuso condiciones y a los 10 minutos ya lo ganaba 0-2 con doblete de Joao Félix. El equipo local descontó a los 30 minutos por medio del belga Carrasco para meterse de lleno en el encuentro.

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Cristiano parecía encaminar la victoria al 75' al definir solo en área tras una diagonal desde la banda izquierda, pero Al Shabab estaba vivo y se volvió a poner a un gol de diferencia hasta que Joao Félix volvió a aparecer en tiempo de descuento para asegurar el partido.

CR7 y compañía ya son virtuales campeones del fútbol saudí y solo necesitan un empate en la penúltima jornada frente Al Hilal para asegurar el que sería el primer título del luso en Arabia Saudita.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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