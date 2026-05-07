Cristiano Ronaldo llega a 971 goles y se acerca a su primer título en Arabia

Riad, Arabia Saudita.- El Al Nassr de Cristiano Ronaldo está a un paso de convertirse en el nuevo campeón de la Liga de Arabia Saudita tras derrotar 2-4 a Al Shabab en un partido marcado que volvió a tener como protagonista al astro portugués.
A parte del contundente triunfo que lo pone a un solo punto de asegurar el título, CR7 volvió a marcar gol y ya suma 971 en su carrera futbolística, quedándose a 29 dianas de distancia para alcanzar las 1,000 anotaciones como jugador profesional.
Desde muy temprano, Al Nassr impuso condiciones y a los 10 minutos ya lo ganaba 0-2 con doblete de Joao Félix. El equipo local descontó a los 30 minutos por medio del belga Carrasco para meterse de lleno en el encuentro.
Cristiano parecía encaminar la victoria al 75' al definir solo en área tras una diagonal desde la banda izquierda, pero Al Shabab estaba vivo y se volvió a poner a un gol de diferencia hasta que Joao Félix volvió a aparecer en tiempo de descuento para asegurar el partido.
CR7 y compañía ya son virtuales campeones del fútbol saudí y solo necesitan un empate en la penúltima jornada frente Al Hilal para asegurar el que sería el primer título del luso en Arabia Saudita.