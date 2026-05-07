¿En qué actividades el costo de canasta básica supera el salario mínimo?

Tegucigalpa, Honduras.- A medida que pasan los años el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) va superando al salario mínimo en ramas de actividades económicas, afectando a la clase trabajadora.

Para el 2026 no es la excepción porque los trabajadores que se desempeñan en la agricultura, silvicultura, caza y pesca ahora ganan menos que 13,110.4 lempiras mensuales, que es el valor de cesta de 30 comestibles durante el primer trimestre de este año, constató EL HERALDO al comparar los datos de la Secretaría de Trabajo de Seguridad Social (STSS).

Estos cuatro oficios conforman la primera rama de actividad económica que tienen las escalas salariales más bajas en comparación a las 10 restantes.

De 9,596.64 lempiras es la compensación fijada para las empresas de 1 a 10 trabajadores que se dedican a los referidos rubros, por lo que la diferencia con la CBA a marzo pasado asciende a los L3,513.76.

Mientras que de 2,973.36 lempiras es el margen entre la compensación y la canasta básica en la unidades productivas donde se desempeñan de 11 a 50 empleados.

El salario mínimo mensual de las empresas en las que laboran entre 51 a 150 trabajadores quedó fijado en 11,313.45 lempiras, por lo que están L1,796.95 por debajo del conjunto de productos de primera necesidad.

Para la última categoría que consta de 150 empleados en adelante ganarán 12,349.49 lempiras, pero su remuneración fue sobrepasada en 760.91 lempiras al costo de la CBA que tuvo en marzo de este año.